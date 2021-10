Judoca habanero Kimi Bravo va por podio a Cali

El habanero Kimi Bravo Blanco tendrá escollos difíciles de sortear para alcanzar la medalla de oro en el torneo de judo de los I Juegos Panamericanos Júnior de Cali 2021, previstos del 25 de noviembre al 5 de diciembre.



Pese a gozar de experiencia internacional, incluido un quinto lugar en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, en Buenos Aires, ahora en la ciudad colombiana tendrá rivales de fuerza y mayor fogueo en la división de 66 kilogramos. Sobre ellos deberá pasar para subir al podio en el Pabellón Yuri Albear, en el municipio Jamundí.



Bravo mantiene su preparación en la Escuela Superior de Formación de Atletas de Alto Rendimiento (Esfaar) Cerro Pelado. Está muy enfocado en alcanzar su propósito y así dialogó con Jit sobre su carrera, el futuro y las aspiraciones en el deporte.



¿Cómo aprecia la venidera competencia?



“Muy fuerte, pues hay varios rivales ya consagrados en este peso. A algunos los conozco por habernos enfrentado y a otros no, pero estamos confiados en alcanzar un buen resultado”.

Foto: Judoinside.com.

¿Cuáles considera los de más fuerza?



“Ahora mismo a los primeros del ranking panamericano, como el ecuatoriano Byron Guillén, el estadounidense Jack Yonezuka, el mexicano Robin Jara y el brasileño Matheus Pereira. Todos estuvieron en el recién concluido Campeonato Mundial Juvenil en Olbia, Italia. El brasileño finalizó en el séptimo lugar”.



Eso va en contra, pero no será determinante…



“No. Con mis profesores hemos grabado los combates de todos los clasificados que estuvieron en esa lid mundial para estudiarlos y poder trazar estrategias. Esperamos que eso, unido a la preparación, nos ayude a un buen logro en Cali”.



Ustedes han tenido más tiempo de entrenamiento…



“Primero nos preparamos para el Campeonato Panamericano que ocurrió en agosto en esa misma ciudad. Al final no pudimos participar por decisión de los organizadores, debido a varios casos positivos a la Covid-19. Luego nos incorporamos en septiembre y por eso acumulamos más entrenamiento que otras disciplinas”.



¿En Cali mejor que en Buenos Aires 2018?



“Espero que sí. A Buenos Aires clasifiqué como séptimo del ranking de la Federación Internacional, después de buenos resultados en copas panamericanas en Santo Domingo, Panamá y Córdova. Ahora no he tenido ese fogueo, pero he crecido más gracias al esfuerzo personal y a la guía del colectivo técnico”.

Foto: Calixto N. Llanes.

¿Ya conoces la ciudad de Cali?



“En julio de 2019 realicé allí mi último combate internacional, en una copa panamericana. En la categoría juvenil obtuve plata y en la de cadetes bronce, al perder en semifinales con Matheus. Espero que en el próximo combate me vaya mejor”.



¿Cómo llegar a primera figura de Cuba?



“Estoy encaminado a eso con toda la disciplina y el sacrificio requeridos. Mi sueño es representar a Cuba en grandes eventos”.



¿Y Orlando Polanco?



“Ahora es él, mañana puedo ser yo. Hemos combatido en varias ocasiones y siempre terminó siendo muy reñido. Ambos hemos ganado. Me toca superarme y tengo edad para cumplirlo”.



¿Inicios en el judo?



“Comencé cuando tenía 12 años en un proyecto comunitario escolar bajo la guía de la estelar Driulis González, en un colchón ubicado cerca del Estadio Latinoamericano, en el municipio Cerro. Somos cuatro hermanos. El mayor, Josué, también está en el equipo nacional. Los más pequeños son Ruth y Daniel y están matriculados en la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar (Eide)”.



Tomado de Jit