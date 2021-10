Debutan dos cubanos este lunes en mundial de boxeo

El pluma Osvel Caballero, de los 57 kilogramos (kg) y el welters Kevin Brown (67) abren este lunes la participación del equipo cubano de boxeo en el Campeonato Mundial de Belgrado, Serbia, que efectuó este domingo su ceremonia inaugural.



El mayabequense Caballero, monarca de los Juegos Panamericanos de Lima en 2019, debuta en citas del orbe ante Umid Rustamov, de Azerbaiyán, actual campeón nacional de su país.



Además de Caballero, en los 57 kg subirán al cuadrilátero del Star Arena de Belgrado, otros tres latinoamericanos, el ecuatoriano Jean Caicedo, el boricua Jan Rivera y el mexicano Miguel Vega.



Por su parte, el camagüeyano Brown, medallista dorado en el mundial juvenil de 2012, rivalizará con el jamaicano Joshua Frazer, en el que también será su estreno en las justas del planeta en la categoría de mayores.



En los 67 kg también escalarán Serbio en la jornada inicial el guatemalteco Carlos Tobar, el puertorriqueño Brayan Pérez y el brasileño Wanderson Oliveira.

Cuba asiste con ocho boxeadores al mundial y según el sorteo, el martes 26 harán sus primeras presentaciones el doble campeón mundial Andy Cruz y el novato Yoenlis Hernández.



Un día después tocará el turno al tricampeón del orbe Lázaro Álvarez, el bicampeón olímpico Roniel Iglesias y el debutante Herich Ruíz. El calendario de Cuba en las jornadas iniciales lo completa el cuatro veces monarca mundial Julio Cesar La Cruz, el viernes 29.



El XXI Campeonato Mundial de Boxeo disputará nueve jornadas de combates eliminatorios hasta el 2 de noviembre, el 3 será día de descanso, el 4 se efectuarán los pleitos semifinales y las finales se realizarán en dos jornadas, viernes 5 y sábado 6.



Calendario de los cubanos:

57 kg Osviel Caballero vs Rustamov Umid (AZE) 25 octubre

67 kg Kevin Brown vs FtaxR Josua (JAM) 25 de octubre

63,5 kg Andy Cruz vs Miniel Jhonatan (PAN) 26 de octubre

75 kg Yoenlis Hernández vs Pereira Wanderley (BRA) 26 de octubre

60 kg Lázaro Álvarez vs Tsutsumi Hayato (JAP) 27 de octubre

71 kg Roniel Iglesias vs Eashash Zeyad (JOR) 27 de octubre

86 kg Herich Ruiz vs Jovanovic Slovodan(SRB) 27 de octubre

92 kg Julio César La Cruz vs Pante Radoslav Dimitrov (BUL) (8vos) 29 de octubre