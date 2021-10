Jasiel Rivero firmó dobles dígitos, pero Valencia Basket cedió en la Eurocup

El Valencia Basket español, club donde juega el habanero Jasiel Rivero, cayó por un punto 70×71 ante el Buducnost, de Montenegro, durante la segunda jornada del grupo B, en la Eurocup de baloncesto.



El capitalino Rivero, que permaneció más de 22 minutos sobre la cancha, consiguió 11 puntos (y tres rebotes) para erigirse como el segundo mejor anotador del equipo taronja al convertir tres canastas de dos puntos, un triple y dos libres.



El esloveno Kremen Prepelic, con 14 unidades, comandó el ataque de los valencianistas, que estuvieron muy acertados en los tiros libres al lograr encestar 16 en 17 intentos para una efectividad del 94,1 por ciento.

Jasiel Riverowith the big NO NO 🚫🙅‍♂️@valenciabasket #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/CaD48zrdmS

— 7DAYS EuroCup (@EuroCup) October 27, 2021