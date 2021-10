Cuba: Actualizan sobre homologación de vehículos armados por partes y piezas

Directivos del Ministerio del Transporte (Mitrans) informaron sobre la marcha del proceso de homologación de vehículos armados por partes y piezas o con transformaciones no autorizadas; proceso que concluirá en agosto del 2022.

Mario Pérez Ventura, director general de transporte automotor del organismo, explicó, en conferencia de prensa, que este ejercicio se realizará con todo rigor para garantizar la totalidad de los elementos de seguridad en cada medio inspeccionado. Asimismo, enfatizó en que el proceso tendrá lugar “de manera excepcional y por única vez”.

Luego de un primer censo efectuado en la totalidad de los municipios del país durante el 2019, donde se presentaron más de 44 mil vehículos, se realizó otro en 2021 que arrojó una cifra de 114 mil 830, en fase previa a la revisión de los mismos.

Las provincias más representativas en este indicador fueron Pinar del Río, Matanzas y Villa Clara con más de 10 mil equipos cada una. En el resto, el promedio estuvo entre seis mil y nueve mil vehículos, y en el caso particular de la capital cubana se presentaron al censo poco más de ocho mil 670 medios.

Pedro Velázquez Castillo, director de seguridad automotor, refirió que entre los principales problemas detectados en los autos inspeccionados aparecen: dificultades en el sistema de dirección, frenos y luces, cuestiones por lo que han sido declarados no aptos para la homologación, situación a resolver en un plazo de seis meses, cuando podrán acceder a una segunda revisión técnica.

Hasta el momento se chequearon 937 vehículos, de ellos 404 se declararon aptos y el resto puede trabajar en los señalamientos y presentarse en el tiempo establecido para ver si logran la homologación.

“Esta proporción es muy similar a la que se registra entre los vehículos que pasan la revisión técnica, donde se aprueban entre el 60 y el 70 por ciento de los medios”, aseguró el directivo.

En cuanto a las facilidades brindadas a la población señaló que las comisiones para la homologación se trasladan hacia territorios lejanos de las cabeceras provinciales, con el fin de evitar los movimientos de personas y los gastos de los propietarios, y agilizar la inscripción de sus medios en el Registro de Vehículos.

Velázquez Castillo agregó que luego de censados, se les llama como mínimo con cinco días de antelación para su presentación a la revisión técnica.

Durante el intercambio las autoridades de Transporte insistieron en que los propietarios, cuyos vehículos no fueron aprobados en la primera inspección, tienen la oportunidad de presentarse a un diagnóstico en las plantas de revisión técnica, popularmente conocido como “somatón”, para conocer el estado del vehículo antes de presentarse a la segunda inspección.

De no vencer esta segunda oportunidad, los vehículos no podrán obtener el permiso de circulación por lo que se verán imposibilitados de transitar por las vías del país.

Los especialistas puntualizaron en la necesidad de que los propietarios cumplan con el chequeo en la fecha fijada, pues resulta muy tenso reubicar en el proceso a quienes no acuden en el momento establecido por el cronograma de trabajo.

Sobre el impacto de la situación epidemiológica provocada por la pandemia de Covid-19 en el censo de los vehículos, los funcionarios del Mitrans alegaron que este proceso no se interrumpió en la mayoría de las provincias, solo cerró temporalmente en Holguín y Villa Clara, pero en el mes de septiembre se reanudaron los servicios.

Velázquez Castillo, recordó que la Resolución 200 de 2021 del referido organismo autorizó realizar la revisión y homologación de todos los vehículos armados por partes y piezas, buscando que cumplan con los requisitos de la seguridad vial. “Necesitamos tener la certeza de que aquellos medios que aprobemos no serán la causa de que mañana incrementen los accidentes del tránsito”, comentó.

Manuel Lázaro Corujo Bosque, director jurídico del Ministerio del Transporte, reiteró que para el censo no se requirió la presencia exclusiva del dueño del medio, pues podía presentarse un representante del mismo. Por otro lado, aseguraron que el proceso fue ampliamente divulgado, tanto por los medios oficiales como por las redes sociales, por lo que no se justifica que existan propietarios que aleguen no haber podido realizar el censo.

“Esta es una manera de aportar solucione a los problemas del transporte, sabemos que hay municipios, zonas rurales, donde la población se mueve con estos medios, pero hay un bien supremo: la seguridad y la vida de las personas y eso tenemos que protegerlo por encima de todo”, aseveró Corujo Bosque.