Esgrimista habanero Daimel Cantero enfila el sable hacia Cali

Cargados de sueños y anhelos entrenan los atletas cubanos que competirán en la primera edición de los Juegos Panamericanos Júnior de Cali, entre ellos el esgrimista habanero Daimel Cantero Santos.



El sablista capitalino es uno de los seis cubanos del deporte de las estocadas que intervendrá en la cita multideportiva continental, del 25 de noviembre al 5 de diciembre próximos.



Como la mayoría de estas figuras, Cantero Santos no posee una amplia experiencia, aunque ya sabe lo que es medirse a lo mejor del continente.



En 2020, el habanero fue el mejor ubicado por Cuba en el Campeonato Panamericano Juvenil de Esgrima, en el El Salvador, donde finalizó octavo.



A sus 20 años, Cantero Santos ha sido campeón cubano en cuatro ocasiones entre las categorías escolar y juvenil, y además suma un bronce en el certamen élite, resultados que lo han llevado a ser parte del equipo nacional.

El atleta mencionó estar trabajando en base a las deficiencias y errores que tuvo en el panamericano de 2020, y agregó que si bien la preparación es corta está centrado y enfocado en mejorar ese octavo escaño, incluso regresar de Cali con una medallla.



“Me siento psicológicamente bien preparado. Durante el período en casa por la pandemia me mantuve en forma. Me siento fuerte y converso mucho con el entrenador.



“Haber enfrentado a rivales de otras naciones el año pasado permite trabajar mejor en las dificultades”, argumentó.



De igual modo, veinteañero manifestó que el equipo es muy unidos y se apoyan entre todos, aunque no sean de la misma arma.



También afirmó que con el equipo nacional de mayores desea alcanzar títulos centromericanos, panamericanos y llegar a los más altos niveles mundiales.