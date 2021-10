Una persona es mucho más que su enfermedad (+ Audio y Video)

El rosa no parece el color más conveniente para simbolizar el cáncer de mama. En todo caso -como una paciente escribió en alguna ocasión- el marrón sería más apropiado. Porque padecer cáncer no tiene nada de rosa, tampoco tiene todo de negro. Tal vez se necesitarían cada uno de los tonos del universo para representar, con cierta justeza, una enfermedad que, según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), afectará alrededor de una de cada 12 mujeres a lo largo de su vida.

De hecho, Charlotte Hayley, paciente de cáncer de seno, quien comenzó con esta iniciativa en los años 90, repartía lazos de color melocotón. Sin embargo, las campañas comunicativas sobre el tema que vendrían más adelante, popularizaron ese rosa que asociamos con lo ligero. Y no es que la enfermedad se asuma con ligereza, es que, de cierta forma, ese color “suave” armoniza con todos los eufemismos que –con la mejor de las intenciones- empleamos para no llamar al cáncer por su nombre, con todo lo que ello implica.

El cáncer de mama es el tipo de cáncer más común, con más de 2,2 millones de casos en 2020.

“Esta enfermedad tiene tres momentos que son muy duros”, dice Ana, sentada en la sala de su casa.

La noticia

En la familia de Ana Margarita González hubo -y hay- más de 10 mujeres entre abuelas, tías, primas, hermanas. Su abuela materna murió de cáncer de mama, y aunque ella sabía de las probabilidades genéticas y hereditarias, vivía sin grandes preocupaciones al respecto. Hasta que su hermana menor enfermó. “A partir de ahí comencé a realizarme chequeos periódicos y todas las pruebas daban negativas”. No obstante, insatisfecha, decidió atenderse con una amiga y esta vez los resultados fueron diferentes. “Es el primer batacazo”. Porque una sabe que la posibilidad es real, te preparas, o crees prepararte. Pero el miedo es inevitable, pensar en la muerte también lo es.

“Yo recuerdo que fui con mi hermana a recoger el resultado de su biopsia. Supe que era positivo, pero quería que fuera la doctora quien le informara. Pero en el camino ella me exigió una respuesta y no pude negarme. Me sorprendió su reacción: no dijo nada, no lloró, solo siguió caminando. Desde ese momento y durante todo el proceso se mantuvo serena. Yo tuve ese ejemplo, y creo que eso me ayudó a mantenerme centrada en el día a día, en el paso a paso”.

Ana nunca pensó en ocultar la enfermedad. No sentía vergüenza por ello, y aunque no tendría por qué hacerlo, muchos pacientes enfrentan ese sentimiento o prefieren no sostener la lástima con que, en muchas ocasiones, te reciben los otros. Porque es esa una de las tantas “secuelas sociales” del cáncer, para algunos conocidos y hasta familiares: ya no es tu vida, tu historia, es la vida y la historia de tu cáncer; es la enfermedad, anulando a la persona. Antes que eso ocurriera, o más bien dicho, para tratar de evitar que eso ocurriera, Ana colocó algunos límites.

“Decidí continuar con mi ritmo de vida habitual en la medida en que las fuerzas físicas me lo permitieran. Enseguida informé a la dirección de mi centro de trabajo acerca de mi estado de salud y de los tratamientos que vendrían, y seguí mi desempeño como siempre lo hice; solo me ausenté durante la operación, y los días de recuperación de la misma”.

La quimioterapia … y la caída del cabello

Frente al espejo hay una imagen nueva. Creo que no conozco a esa mujer. Algo de ella me recuerda a mí, y algo de ella también me asusta. Pero, en definitiva, soy yo frente al espejo. Y me voy adaptando, o tal vez no, y el pelo no importa tanto como creía, o quizás sí. O lo dejo caer, o lo corto antes de que caiga. Escojo la peluca, el turbante o no escojo nada. Todos estos sentimientos, y más, han transitado por las mujeres que han atravesado este proceso.

Para Ana fueron ocho meses de quimioterapia, que hoy, nueve años después, no recuerda tan desgastantes como posiblemente hayan sido. Dice que a su hermana le provocaba unos vómitos insoportables, y a ella una semana completa con disentería. “Pero es duro. Es la segunda peor parte de todo” … Y luego el pelo, o la ausencia del mismo, a la cual ella cree que pudo haberse acostumbrado, de no ser por su hijo, “que no le asentaba bien verme así”. La peluca se la regaló una amiga, y en cuanto le salió algo de cabello, decidió no usarla más, porque era muy calurosa.

Antes, durante y después de padecer cáncer Ana tenía una pareja sentimental, que la hizo sentir acompañada y a quien no pareció importarle demasiado la cicatriz que quedo en su seno. Sin embargo, todas las experiencias en este sentido, no son lo que una esperaría. “Los doctores consideraron que yo no necesitaba una radical (como se le conoce al proceso de extirpación de una o ambas mamas), pero creo que estaba preparada psicológicamente para ello. No obstante, sé que es un cambio físico que puede generar grandes inseguridades”.

Ella, aunque no lo sintió en carne propia, si conoció de cerca la historia de mujeres abandonadas por sus compañeros de vida en medio de la enfermedad o cuando apenas finalizaron el tratamiento. No sabemos si estos casos son mayoría; pero es evidente que muchas sufren la inseguridad de no saber cuál será la reacción de quienes deben ser su sostén. Y es cuando menos injusto que además de convivir con el cáncer, una mujer deba asumir, también, el peso de las reacciones que la enfermedad, pueda provocar en los otros.

Tanto es así, que el lenguaje del cáncer se ha convertido en un lenguaje bélico: batalla, lucha, victoria y derrota. Como si alguien pudiera “elegir esa guerra”. Y, en definitiva, ¿qué es -frente al cáncer- dejar de luchar? Todo esto casi que coloca al paciente como culpable de su condición, del cansancio físico y mental que pudiera experimentar; culpable de elegir uno u otro camino para tratar, o no, su dolencia.

“El autoexamen de mama, y el haberse palpado algún nódulo, es el principal motivo por el cual las mujeres llegan a las consultas de control de cáncer. No obstante, es importante insistir en que se realice con sistematicidad”, señaló la doctora María Caridad Rubio Hernández, Jefa del Programa Nacional para el Control del Cáncer del Ministerio de Salud Pública.

Lo cierto es que creemos decir todo eso con la mejor de las intenciones: apoyar, dar ánimo, no ser torpes o expresar algo que pudiera lastimar. Pero en el fondo -muy en el fondo- casi todo es cuestión de miedo. Porque cuando escuchamos hablar de cáncer pensamos automáticamente en la muerte. Eso, resultado de nuestra humanidad tambaleante y de nuestra permanencia en una sociedad que le resultó más cómodo el sintagma “una larga y penosa enfermedad”, antes que asumirla en el plano comunicacional con todo el rigor científico, profesional y humano que cada condición médica requiere.

Antes que finalice octubre, el mes que coloca sobre la agenda pública un tema de salud que debiera estar siempre en la palestra, sería bueno recordar que una persona es, bajo cualquier circunstancia, mucho más que su enfermedad; y que no hay mejor ayuda que escuchar, sin lástima, sin miedos, y sin prejuicios.

Video: En primera persona

Audio: “La vida te da sorpresas”

Hace algunos años publicamos en los espacios informativos de la COCO el testimonio de Elena Iglesias, quien también padeció la enfermedad. Hoy, acá ofrecemos su testimonio

*El texto y el video fueron publicados originalmente en la Revista Alma Mater