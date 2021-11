Guillermo Carmona: detalles importantes antes del inicio de los entrenamientos

El lunes 8 de noviembre comenzarán los entrenamientos del equipo Industriales para la próxima Serie Nacional, aseguró el mánager de los Azules Guillermo Carmona, en entrevista concedida este martes Andy Vargas para el programa Tribuna Deportiva, de la emisora COCO.



Carmona explicó que para esa fecha están convocados solamente los lanzadores y receptores y que una semana después se incorporarían los demás integrantes de la preselección, que aseguró debe ser de unos 55 o 60 peloteros.



“Hemos tenido que hacer una adecuación, porque tenemos previsto unos topes también con el equipo Cuba sub.23 que va a participar en los I Juegos Panamericanos Júnior ”, dijo el mentor respecto con los seis partidos de preparación que acordaron con la selección nacional a finales de noviembre.



Por esa razón este jueves y viernes se efectuarán unas prácticas con algunos integrantes de la preselección Azul, para comenzar esos topes el fin de semana. En esa convocatoria Carmona apuntó que solo estarán los atletas más jóvenes, pero se incluirán a otros como el recién llegado Ariel Hechavarría, Oscar Valdés y Joasán Guillén.



Más adelante en la entrevista confirmó que para los topes de los días 13 y 14 de noviembre, donde debe estar la televisión, sí llamarían a otros peloteros de más renombre para tratar de dar un mejor espectáculo.



A la pregunta de Vargas sobre la situación de algunos peloteros que aún no están bien definidas, el estratega mencionó los casos de Maykel Taylor, quien está dispuesto a jugar con el equipo pero aún no ha regresado al país, el de Hechavarría que está pendiente de sus papeles de repatriación, y el de Lisbán Correa, que según su opinión es el más complejo.



“Correa tiene una situación un poco más complicada, porque en este caso él está haciendo algunos movimientos de papeles con la Dirección Nacional y como es de esperar estamos deseando que él pueda incorporarse, pero aún tiene que oficializar algunas cosas que no manejamos nosotros, es algo que compete a la Federación Nacional”, dijo.

El otro caso importante que se tocó en la entrevista fue el del espirituano Pedro Álvarez, un lanzador que desde que fue escogido como refuerzo por Rey Vicente Anglada en la serie 59 dejó claro que su sueño sería jugar con Industriales.



“Hemos estado en contacto con él y yo personalmente ya hablé con Ventura el comisionado de Sancti Spíritus. Se dice que no hemos hecho ninguna carta de solicitud, pero es que no podemos hacerlo porque esa es una solicitud que tiene que hacer el mismo atleta. Se dio un límite para que los jugadores hicieran ese pedido y en ese momento Pedro no estaba en los planes.



“Luego sucede esto y ya estábamos fuera de tiempo y no sería válida. Entonces es una cosa que debería seguir la provincia de Sancti Spíritus, ellos deben decidir si aceptan que juegue con nosotros o si queda en manos de la Comisión Nacional.



“Creo que Pedro es un atleta joven que tiene nivel y yo lo dejaría jugar, pero no es una cuestión que dependa de Industriales, nosotros estamos en la disposición de aceptarlo, pero hay que esperar por esa decisión”, declaró.



Casi al final de su conversación, Carmona dijo que era posible el regreso al equipo otros atletas, sobre todo lanzadores, pero no quiso dar detalles ni revelar sus nombres.



“Si llegan a tiempo y están bien con sus documentos serán bienvenidos



“Nosotros no nos bajamos del carrusel, la idea es la misma: yo voy a pensar siempre en el primer lugar y vamos a trabajar para ello”, concluyó.



Tomado de Tribuna de La Habana