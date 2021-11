Alcanza lanzador cubano Viera tercera vcitoria en béisbol mexicano

El lanzador cubano Carlos Juan Viera se acreditó este jueves su tercera victoria en la Liga del Pacífico del béisbol mexicano al dejar sin carreras en seis entradas de labor a Tomateros de Culiacán.



El derecho de Las Tunas solo permitió tres indiscutibles a los vigentes campeones, uno de ellos del santiaguero Yoelkis Guibert. Además ponchó a cuatro y no regaló boletos para dar la séptima sonrisa de la temporada a Cañeros de los Mochis.



Después de su sexta apertura del año, el corpulento serpentinero mejoró a 3.62 su efectividad, con 13 limpias permitidas en 32 entradas y un tercio de actuación, con 16 ponches y 12 boletos otorgados.



En el desafío de este jueves, que concluyó por blanqueada de 4×0, también trabajó por los sotaneros del béisbol mexicano el cerrador pinareño Daysbel Hernández, a quien en dos entradas le pegaron un hit, ponchó a uno y concedió una base por bolas.

✨Carlos Juan Viera✨ pic.twitter.com/dtEb0fnERf — Cañeros de Los Mochis (@verdesxsiempre) November 5, 2021

En este choque no alineó por los Mochis el habanero Josuán Hernández, quien no juega desde el pasado domingo, pero sí lo hizo como cuarto bate el jardinero tunero Eddy Julio Martínez, quien se fue en blanco en cuatro turnos.



El bateador zurdo, que participó con los Leñadores en la Serie 54 del béisbol cubano, fue incorporado el pasado martes a la plantilla de los verdes y hasta ahora solo promedia para .167, con dos hits, entre ellos un doble, en 12 turnos.



La Liga Mexicana del Pacífico, en la que participan 10 equipos, la lidera Naranjeros de Hermosillo con 17 victorias y nueve derrotas, secundados por los Algodoneros de Guasave (15-10), en tanto Culiacán y Charros de Jalisco aparecen con 15-11.



Este viernes, en el inicio de las subseries de fin de semana, se anuncia la presencia en el montículo de Naranjeros del derecho de Mayabeque Elián Leyva, quien marcha invicto con 4-0 y no ha permitido carreras limpias en 32 capítulos.