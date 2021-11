El Guille vigorizó en los corazones al Señor de la Vanguardia

Muchachos, el Guille encontraba tiempo, en medio de la vorágine de la creación de las brigadas de la Asociación de Jóvenes Rebeldes (AJR), para contarnos sobre la vida y obra de Camilo Cienfuegos a los militantes juveniles del territorio, sobre todo a sus camaradas de la dirección, en el seccional Pueblo Nuevo San Lázaro Miguel Montero, a mí entre ellos especialmente. Sin quedarse en las proezas y los análisis, aportaba las bromas tremendas del Señor de la Vanguardia que hicieron reír a toda la tropa y al propio Che. Cuando la organización ascendió a Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), Guillermo Cabrera Álvarez mantuvo esa misión.

Había conocido a aquel muchacho delgado y rubio a principio del triunfo verde olivo, en espectáculos realizados en diversas cuadras, donde él ponía las palabras y el artista Delarra mostraba sus habilidades de escultor, e esculpía bustos de varios de los congregados. El animador de la acción estudió algún tiempo en San Alejandro y había confeccionado algunas piezas. Pero eligió la batalla política. Se batía por la Revolución, y su familia, al no entenderla, optó por marcharse. Enviado hacia la tristeza del abandono, respondió con una mayor entrega a la patria.

No pasábamos de los 20 años de edad. La hermandad lo llevó a verme jugar fútbol, encariñarse con la más universal de las disciplinas, mientras gracias a esta relación por vez primera visité un museo y supe más de Lam y Portocarrero. Al entrar ambos a ocupar cargos en el regional Centro Habana de la UJC, él en el frente de la cultura artística y yo en la deportiva, no desmayó en continuar con las citadas prédicas. Hasta me mostró algunos apuntes acerca del Héroe de Yaguajay. En cambio, le enseñé breves líneas relacionadas con el deporte. Soñábamos con ser escritores.

Juntos otras vez, ahora como pichones de periodistas en el semanario Mella, después de ascender en la organización al nivel provincial y nacional, supuse enseguida que amén de sus reportajes y crónicas, desde la trinchera de la prensa estaba fortaleciendo sus ansias literarias. En la revista, investigó con mayor profundidad en la historia, supo narrar y reflexionar acerca de los protagonistas cotidianos que le nacían al país, muy influidos por la etapa y la vida hermosa de tanta gente de valía. En Juventud Rebelde completaría su preparación. ¡Qué clase de baluarte nos tocó desde la fundación de nuestro periódico!

Yo sabía cuál sería su primer libro. A estas alturas, ustedes también. En 1970, le publican Hablar de Camilo. No se amarró a esa aventura de llenar de amor y conocimientos las cuartillas. En 1972 vio la luz Protagonistas de Realengo, un testimonio a partir del seguimiento de las huellas de Pablo de la Torriente Brau por ese bravo territorio oriental. Contaba el fotógrafo- entonces novato-, que lo acompañó, Juan Moreno Hernández: “… me dejó sin piernas de tanto caminar; ese flaco es incansable. No se le escapó nada…”

En 1984, presentó el cuaderno Camilo Cienfuegos, el hombre de las mil anécdotas. Al saludar la obra, expresé y sostengo: “El creador que las busca (las anécdotas), las seleccionas, las pule, sin quitarles la ricura popular, ¡cuánto bien hace!; y si pertenece a una gente espléndida, como en este caso, y se dan como fueron, para ofrecer al hombre tal cual es – sin abuso de miel ni de oscuridad- hay que agradecer dichas páginas” Con solo afirmar a Camilo y a Pablo en el alma del pueblo, se dignifica el autor y enaltece la profesión que amó y al que se dedicó con todas sus fuerzas hasta los últimos días de su existencia, batalladora y tierna.

A pesar de la enfermedad cardiaca que sufría, su labor posterior había crecido: en sus escritos, sus maravillosas secciones; como maestro de jóvenes valores, más allá de pupitres y exámenes; en la dirigencia, recto sin extremismo Y, claro, por ese aprecio de sus lectores y discípulos a quienes entregó el corazón.

Ha tenido herederos de real valía, como Katiuska Blanco y Darilys Sánchez, que han seguido sus huellas de fortificar en el pueblo el amor por sus héroes. Con sus meritorios textos también mantienen vivo y combativo a su profesor Guillermo Cabrera Álvarez. Cuando Fidel lo llamó genio en un Congreso Nacional de la Unión de Periodistas de Cuba, lo hacía al sentir en el Guille la unión certera de la bondad con el saber.