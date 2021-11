Judoca habanero Kimi Bravo ante el desafío de Cali 2021

El habanero Kimi Bravo Blanco será el representante de Cuba en los 66 kilogramos en la competencia de judo correspondiente a los I Juegos Panamericanos Júnior de Cali-Valle 2021, previstos para celebrarse entre el 25 de noviembre y el 5 de diciembre.



Aun cuando el judoca capitalino ha dejado entrever que aspira a ocupar un lugar en el podio de premiaciones en la venidera cita multideportiva, una mirada a sus posibles rivales basta para dejar claro cuán difícil pudiera resultarle convertir en realidad sus legítimos deseos.



Por mencionar solo algunos nombres –y actuaciones bastante recientes– cabe señalar que entre sus oponentes estará el ecuatoriano Byron Guillén, quien se coronó en el Campeonato Panamericano Júnior efectuado en México, en noviembre de 2020, al doblegar al estadounidense Jack Yonezuka en el duelo por el título. Por cierto, este competidor de Estados Unidos también estará próximamente en Cali y se cuenta entre los mejores exponentes de nuestra área geográfica en esta categoría.



Otro a tener en cuenta es el mexicano Robin Jara. Él, junto al resto de los judocas de la nación azteca, está concentrado en Ciudad de México desde el 29 de agosto último, y solo se ausentó para concursar en el Campeonato Mundial Júnior realizado en octubre pasado en Olbia, Italia, donde ocupó el quinto peldaño.

Por si fuera poco, en el tatami caleño también lidiará el brasileño Matheus Pereira, medallista de bronce en el Campeonato Mundial Juvenil de Azerbaiyán, en septiembre de 2019, y también laureado en justas continentales.



En julio de 2019, en el Campeonato Panamericano de Judo Cadetes, Pereira venció a Kimi en semifinales para después ganar la presea bronceada.



A pesar de los destacados expedientes de varios de sus probables contrincantes y de que no enfrenta a adversarios foráneos desde hace más de dos años, el giraldillo confía en la posibilidad de lograr un buen desempeño.



Así lo enfatizó hace más de dos semanas en entrevista que concedió al colega Roberto Méndez, del diario digital jit, al subrayar un buen fundamento para su optimismo: “Ahora no he tenido ese fogueo, pero he crecido más gracias al esfuerzo personal y a la guía del colectivo técnico”.



