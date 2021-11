Astrid Barnet: el alma puesta en un libro

Un simposio sobre la participación de los internacionalistas cubanos en la guerra del pueblo hispano contra las huestes fascistas, proyectado por la Unión Nacional de Historiadores de Cuba en La Habana, tuvo que ser pospuesto.

Antes de la postergación, producto del auge de la pandemia de la Covid-19, conversé telefónicamente con mi amiga y colega Astrid Barnet Rodríguez para que me apoyara en la ponencia que presentaría en el evento Deportistas cubanos en defensa de la República Española.

Debía hacerlo: ella había sido alma muy activa en la confección del libro Cuba y la defensa de la República Española (1936- 1939), publicado por la Editora Política en 1981, debido a un equipo dirigido por Ramón Nicolau, quien estuvo al frente por la Isla en la organización de aquella gesta internacionalista y la atención de sus integrantes, incluso en la propia nación auxiliada.

Amén de Astrid, los autores fueron María Luisa Lafita, Marcelino Arozarena, Erasmo Dumpierre, Aleida Monal y Ana Núñez Machín.

Estudiosa y conocedora a fondo de aquella heroicidad, me aportó consejos, ideas, ahondó en personajes y momentos, lo que enriqueció mi texto, relacionado con “una de las más nobles y heroicas contribuciones al movimiento revolucionario mundial del Primer Partido Comunista de Cuba, inspirador de esta acción solidaria”.

“No pueden faltar otras opiniones del Comandante en Jefe Fidel Castro en tu escrito”, me señaló y agregó: “tampoco puedes olvidar lo expresado por Dolores Ibárruri, la Pasionaria, sobre el hermoso apoyo”.

Muchísima razón tenía. En contenido y forma el discurso de despedida de aquella líder revolucionaria dedicado a las brigadas internacionalistas es precioso:

“Comunistas, socialistas, anarquistas, republicanos, hombres de distinto color, de ideología diferente, de religiones antagónicas, pero amando todos ellos profundamente la libertad y la justicia, vinieron a ofrecerse a nosotros incondicionalmente.

“Nos lo daban todo, su juventud o su madurez; su ciencia o su experiencia; su sangre y su vida; sus esperanzas y sus anhelos…

“Y nada nos pedían. Es decir, sí: querían un puesto en la lucha, anhelaban el honor de morir por nosotros”.

Mi condiscípula en varios cursos, entre ellos uno del antiguo Instituto Cubano de Radio y Televisión acerca de los guiones, fue más arriba.

“Tu obra pudiera ser el inicio de diversas publicaciones de varios creadores sobre los médicos, los obreros, los escritores, los periodistas, los artistas, los científicos (…), es decir, de tanta gente que se comportaron como héroes y no se daban cuenta de que lo estaban siendo.

“Para ellos, solo cumplían con su deber. Cuántas películas, cuántos seriales se pudieran hacer sobre esta epopeya y sus protagonistas. Y cuánta falta nos hacen en momentos tan complejos”.

Intercambiamos acerca de varios de los integrantes que sobrevivieron de aquellas batallas y de las penurias de los campos de concentración, y después mantuvieron esa actitud.

Muchos de ellos hasta pelearon contra los mercenarios en Playa Girón, a pesar de la edad y las secuelas que les dejó la conflagración. Comentamos acerca de los errores del dogmatismo y la falta de unidad en la izquierda.

En medio del intercambio de ideas y proyectos, la motivé a escribir sobre el tema. “Tienes para eso”, le dije. También la invité a acompañarme en la presentación de mi ponencia, en cuanto pudiera hacerse el seminario programado al bajar la incidencia de la enfermedad.

Me prometió que cumpliría conmigo. Y no pudo hacerlo. Batalladora contra el cáncer que sufría, el mal nos la llevó hace unos meses. Pero nada ni nadie me podrá impedir continuar tratando “(…) con este tema que María Luisa Lafita y tú me impulsaron en el alma aunque existan personas que le den de lado”, como le expresé en esa conversación.

De efectuarse la citada reunión o de trasladar mi escrito de alguna manera al próximo simposio de la rama deportiva de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba, ambas mujeres estarán junto a mí. La muerte no puede arrebatármelas. Están sembradas en mí.