Cuba regresó al panorama internacional con goleada ante Nicaragua

Pese a alinear con una selección alternativa, en la que hubo ausencias notables, Cuba goleó 3×0 a Nicaragua este miércoles en el primero de dos encuentros amistosos, que tienen por sede a Managua, capital de la nación centroamericana.



En duelo enmarcado dentro de la llamada fecha FIFA, los Leones del Caribe vencieron con dianas de Maikel Reyes, Yosel Piedra y William Pozo.



Pese a no contar con todos sus efectivos, incluida la estrella del conjunto Onel Hernández, el resultado y el simple hecho de jugar nuevamente en la arena internacional es un aliciente para esta generación de jugadores.

Según trascendió en días recientes, la selección cubana no contó con todos los convocados porque algunos de los jugadores no pudieron viajar a Managua, debido a los estrictos protocolos sanitarios relacionados con el abordaje de los vuelos y otros inconvenientes relacionados con las aerolíneas. También dos jugadores solicitaron no participar en estos amistosos, uno por realizar el proceso de renovación del pasaporte y otro por cuestiones familiares.



Cuba y Nicaragua volverán a jugar el 13 de noviembre, en el mismo estadio.



Entre 2015 y 2018, los canaleros vencieron cuatro veces al hilo a los caribeños, pero en los cuatro enfrentamientos más recientes, los Leones del Caribe han logrado dos empates y par de triunfos, estos últimos de forma consecutiva, incluido el de este miércoles.