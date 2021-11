Andrés Hernández: “Vengo con más experiencia y madurez”

Desde que hizo su debut con la camiseta de Industriales, Andrés Hernández llamó la atención de técnicos y aficionados por sus tremendas herramientas naturales para jugar el béisbol y pocos dudaron que en un corto tiempo este muchacho natural de Marianao se convertiría en uno de los líderes de la manada capitalina.



Después de tres temporadas donde fuimos testigos de una progresión, al punto de integrar la preselección del equipo Cuba a los Juegos Panamericanos de Lima 2019, fue víctima de algunos problemas de salud que lo llevaron varias veces a un salón de operaciones, y que impidieron en estos últimos dos años, que pudiera brillar con esa luz radiante con la que fue bendecido por los dioses de este deporte.



Con el privilegio de ser uno de los 34 jóvenes que la Federación Cubana de Béisbol liberó para que fuera contratado por alguna franquicia de las Grandes Ligas antes de quedar congelado el acuerdo por la administración del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Andresito —ahora con 25 años— está listo para demostrar su talento en la próxima contienda.



“Me he mantenido en forma durante este tiempo gracias a un riguroso entrenamiento de gimnasio que he hecho con el preparador físico Orlando Martínez”, declaró en exclusiva para Tribuna de La Habana.



“Él ha sido un pilar muy importante en mi actual forma física. Hemos trabajado duro y me siento mucho más rápido, ágil, y con más potencia a la hora de conectar la bola”, agregó.

Andrés Hernández. Foto: Play Off.

Activo durante estos últimos meses en las copas organizadas por los mismos atletas en los terrenos de Ciudad Libertad y el Ciénaga, este defensor de la esquina caliente está preparado mentalmente para cumplir cualquier función que necesite el equipo.



“En mi mente siempre van a estar las ganas de jugar y ayudar en lo que haga falta. Mi posición es la tercera base, pero el equipo está por encima de todo y no descarto apoyar en alguna otra que se necesite. Lo importante es estar en el lineup”, dijo.



“Este año vengo con más experiencia y un poco más maduro, pondré en práctica todo lo aprendido en este tiempo y saldré a jugar con las mismas ganas de siempre. El terreno se encargará del resultado, tengo mucha fe en la preparación y en mí eso es muy importante”, añadió.



Lleno de sueños y metas por cumplir y con la tesis que cada atleta debe ser ambicioso en sus planes aunque la vida lo golpee en ocasiones, Andrés se despidió con un mensaje para la afición capitalina:



“Le digo a nuestra fanaticada que sigan apoyándonos, que seguiremos tratando de mantener el nombre de Industriales en alto, que no se preocupen y esperen cosas buenas por parte de nuestro equipo. Si Dios quiere este año habrá público en los estadios y podrán vernos y apoyarnos. Ojalá su presencia no nos falte”.



Tomado de Tribuna de La Habana