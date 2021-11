Crónica de una feliz mañana en Guanabacoa

Para los niños y adolescentes cubanos, de manera particular, volver a la escuela tras la pausa docente provocada por la pandemia, resulta de mucha ilusión.

Es por ello que la víspera de este 8 de noviembre fue en muchos de nuestros hogares un día de especial ajetreo preparatorio.

Y llegó el lunes repleto de matutinos escolares sencillos pero emocionantes pues, en el reencuentro, aún bajo el socorrido nasobuco, se escucharon otra vez las risas, el intercambio de toda una gama de nuevos saludos, ojos humedecidos y canciones revolucionarias con el protagonismo de los instructores de arte. También hubo flores para José Martí o para sorprender a las maestras.

La crónica de esta feliz mañana se había anunciado: se esperaría el momento en que las condiciones epidemiológicas lo permitieran y una vez inoculada la última dosis de la vacuna a los educandos, podrían abrirse las aulas, pues “hay estudios que evidencian que con dos dosis los estudiantes alcanzan una alta inmunidad”.

Finalmente estábamos a las puertas de hacer realidad, lo que ya desde agosto se diseñara. Ahora en condiciones de franco control de la trasmisión de la Covid-19 a nivel de país y una avanzada inmunización, la apertura de aulas, según enseñanzas y grados, se llevaría a cabo los días 4 de octubre, 8 y 15 de noviembre.

Este 8 de noviembre volvieron a las aulas los estudiantes de secundaria básica.

La vivencia en el escenario de Guanabacoa

La experiencia la vivimos desde el municipio habanero Guanabacoa, donde en cada actividad de apertura de las 33 escuelas primarias del municipio con mil 238 estudiantes, sumando los de secundaria básica y de otros niveles de enseñanzas, se resaltó el trabajo y esfuerzo del personal de la Salud y Educación en la batalla contra la pandemia y su protagonismo en los resultados sanitarios de hoy.

Fueron reconocidos los docentes más destacados y todos los que desde la comunidad o el gobierno y partido local han contribuido al inicio de esta gran fiesta escolar que será mayor cuando todos los grados confraternicen en las escuelas al calor del cariño de sus maestros.

El día fue especial para todos, desde los más jóvenes en el sector, hasta quienes una vez jubilados decidieron no apartarse de la enseñanza y han hecho con su obra de infinito amor el mejor homenaje a José Martí y a Fidel Castro.

Así lo corroboró Teresa Iglesias Guzmán, maestra de la escuela primaria Carmelo Noa del reparto Habana Nueva quien, a sus 67 años, jubilada y reincorporada, aseguró emocionada que sin la escuela no puede vivir, la pausa para seguir fue brevísima, pero bastó para darse cuenta de que seguiría adelante y volvería al aula.

Con estricto cumplimiento de las medidas sanitarias reiniciaron las actividades escolares en la secundaria básica en La Habana el 8 de noviembre.

“EL AMOR ENGENDRA LA MARAVILLA”

La historia de Teresa Iglesias como maestra comenzó cuando con sexto grado se incorporó al plan de maestros Makarenko y después de cinco años, allá por el año en el 1973, con solo 17 años, se fue profesionalmente un aula.

Ahora suma 48 años de trabajo, 20 transcurridos en la Carmelo Noa donde ha formado a muchas generaciones de guanabacoenses.

Lo de ser maestra lo lleva Iglesias en la sangre, ella asegura que jugaba desde pequeña a ser maestra de los amiguitos del barrio y cuando vinieron a captar como profesores a los graduados de sexto grado, ahí estuvo presente.

Cuando solo tenía 17 años comenzó a trabajar. Del estreno en el aula recuerda: “tenía tantos deseos de dar clases que no me sentí con obstáculos para ello y aunque no tenía mucha práctica, en el camino lo fui logrando, además, teníamos muy buena preparación”.

Este 8 de noviembre vino a la escuela muy motivada, a pesar de que el reencuentro con su alumnado sucederá el próximo lunes 15.

Cuenta que en tiempo de pandemia tampoco se alejó de sus niños y asegura: “Yo les visito en sus casas, veo como están, sé que están ansiosos por empezar como su maestra; no abandono la comunicación con los padres.

Y a la pregunta del significado de todos estos años frente a los estudiantes y lo que para ella es la enseñanza su voz se quiebra y la emoción humedece sus ojos: “Para mí es lo máximo. Es mi vida. No podría hacer otra cosa. Yo solo sé entregar amor. “Fíjese que cuando estoy en la casa de vacaciones me siento extraña. Decididamente esto es mi vida, sino cómo entender que empecé tan jovencita y mire la edad que tengo hoy y yo no he parado. Además, he transmitido ese amor al magisterio a mis hijos y el mayor de ellos es también maestro. Lo he captado solo con el ejemplo”.