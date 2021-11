“Podemos convertir a Boyeros en uno de los mejores municipios de la provincia” (+Tuit y Fotos)

Este sábado, 13 de noviembre, sesiona en el la Escuela de Capacitación de Cuadros, ubicada en el municipio Boyeros, la Asamblea de balance del Partido del territorio; una jornada que da continuidad a los conceptos y directrices del 8vo Congreso de la organización.

Integran la presidencia el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el Jefe del Departamento de Organización y Política de Cuadros del Comité Central del Partido, Humberto Camilo Suárez, el Primer Secretario del Partido en La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar, la Primera Secretaria del Comité Municipal del Partido en Boyeros, Susel Lamere García, y otros dirigentes y funcionarios del Comité Central del Partido en la capital.

Entre los principales asuntos a tratar constan las estrategias efectuadas en el municipio para desarrollar el sector agropecuario e industrial, y con ello promover la autonomía de la empresa estatal socialista. También se hace énfasis en la atención a casos sociales vulnerables, así como a las labores de transformación en los barrios desfavorecidos del municipio. De igual forma, se presta atención a la situación de la militancia a las filas de la UJC y el Partido en el territorio.

Entre las intervenciones destaca la de Nelson Michelin Aguilar Sosa, representante del Organismo Superior de Dirección Empresarial perteneciente al Grupo Empresarial del MINAG (Gelma), quien analizó las fortalezas y deficiencias del trabajo de los centros que integran este grupo. De igual forma, reconoció la importancia del papel del PCC en el cumplimiento de la misión de las empresas.

“Los jóvenes necesitan el acompañamiento del Partido hoy más que nunca. Es necesario atender a la juventud debido a la importancia de los movimientos juveniles en el cumplimiento de todas las tareas de la Revolución. Esta es una de las principales deficiencias de nuestras empresas ya que la juventud no tiene el impacto que deseamos. Considero que debemos realizar socioeconómicos para convocar a nuestros jóvenes e impulsarlos a integrarlos a nuestras tareas. Otro aspecto importante constituye la evaluación política e ideológica de nuestros cuadros. Debemos trabajar en elevar este importante segmento de la preparación, porque muchos de nuestros cuadros consideran que no es importante ser miembros del PCC. Es necesario identificarse con las políticas del país y la mejor manera de identificarse es vincularse directamente con esta organización.”

Por su parte, Martin Barrios Rivera, secretario del núcleo de PCC en la Escuela Superior de Capacitación de Cuadros, destacó el papel del municipio como núcleo de las estructuras económicas y sociales del país.

En el debate intervino el Primer Secretario delComité Central del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz – Canel Bermúdez. En sus palabras destacó el trabajo de la empresa BioCubaFarma en el municipio. “Boyeros es un municipio con enormes potencialidades. Uno de los estrategias más importantes que deben implementarse es la integración de la ciencia como parte de las fuerzas productivas. Si existen entidades en el país que lo han demostrados han sido las de BIOCUBAFARMA, que se han destacado con altos estándares de producción, exportación de medicamentos y en la sustitución de importaciones”.De igual forma, señaló las deficiencias de las empresas en el desarrollo de sus principales actividades económicas.

“Una empresa no es factible si no cumple con su cometido económico y social, si genera focos de contaminación, si no genera plazas de empleo para que las personas trabajen y puedan ganar un salario”, dijo el mandatario cubano