Jabs entre entre Evangelio y un gorila

El texto del periodista Elio Menéndez sobre un combate entre Evangelio Valiente y un gorila, legitimaba el apellido del temerario hombre. La crónica con la altura de siempre, abre los pechos hasta llegar al alma, mientras incrementa el repudio hacia aquella sociedad capaz de llevar a un ser humano a esa locura y barbarie.



Ahora recreó para esta página unas líneas que vieron la luz en 1986 a partir de ese suceso real, que tuvo como protagonista a un ser herido por la injusticia, reflejado por un periodista magnífico.

Esta cicatriz grande que ves en mi frente no me la hizo ningún boxeador, aunque la gané boxeando. El Día de los Reyes estaba cerca, se celebraba todos los 6 de enero. Los muchachos, locos: en su fantasía escribían caras pidiendo juguetes y se acostaban temprano en espera de los bultos que Gaspar, Melchor y Baltasar traerían sobre las jorobas de sus camellos.

Pero los reyes eran los padres. Saberlo significaba que uno era grande ya. En el fondo, lo hería a uno la tristeza porque un sueño tan lindo se venía abajo. Esa verdad era más triste todavía para los padres pobres, porque los comerciantes no creían en nada de eso y si no había plata no había juguetes.

Yo era de esos padres pobres. Con cinco hijos y no tenía par de pesos en el bolsillo en los primeros días de 1956. Al garrotero me estaba escondiendo: le debía diez varillas (pesos) y me estaba buscando como cosa buena. Debía resolver por mí mismo el problema de los juguetes de mis “fiñes”. ¡Caramba, se me iluminó el bombillo: mi salvación estaba en el espectáculo del Ringling en el Palacio de los Deportes.

Allá fui. Tuve que firmar una carta en la que quitaba cualquier responsabilidad a la empresa por si algo me pasaba. Me hicieron chequeo médico y todo estaba perfecto. El domingo me enfrentaría al gorila asesino.

Por cada minuto que le aguantara me daban cinco pesos. Había dejado el boxeo, aunque me acordaba de mis trucos y cerca de los cuarenta, pese a estar un poco más gordo, me mantenía bien. La noche de la batalla me sentí artista por primera y única vez.

Suena el tambor, música de aventura, de película de misterio, que me hizo temblar más las piernas que el propio gorila y sus 800 libras. La bestia me esperaba en una jaula de hierro de grandes barrotes. Tenía un bozal de acero y enormes guantes de boxeo en las garras de arriba.

Me encerraron con el bicho aquel y a combatir. Yo tenía a Elio, un socio mío afuera algo cerquita para que me dijera el tiempo y así saber los billetes acumulados.

La táctica era torear al animal. Le tiraba algunos jabs, le bailaba, me le iba por los lados, sin hacerle daño porque si se enfurecía estaba perdido.

“Llevas un minuto”. Ya tengo el camioncito de Ramiro, ahora voy por la muñeca de Sonia. Dos o tres rectos más al aire que a la cara del gorilón, y a bailar. Avanza. Me voy por la derecha.

“Más acción, que por algo pagamos”, me gritan desde el público. Alguien replica: “Tenga cuidado, no le haga caso a los salvajes”.

Aquello estaba lleno, me llegaban decenas de frases, gritos, chiflidos. No lo oía todo preocupado en cómo escapar del mono. ¡Qué derecha, por Dios! Si me coge no hago el cuento.

“Dos minutos”. Me grita Elio. El tiempo no pasa, me fajo un poco más o el público me va a pegar más duro que esta bestia. Le di dos jabs en la carota, y hasta le tiré un uppercut. En los ojos del animalón, toda la ferocidad posible y fue hacia mí. Me lanzó dos avionazos; si me agarra.

Ya tengo el velocípedo de Serafín. Pero me puedo ganar pal mejor vestido de la vidriera. Mi pobre mujer. Tal vez me hago de un buen pantalón si me responden las piernas. Habían hecho bastante, y me fallaron. Uno, dos, jabs, no puedo.

El animal me suena un tortazo por el centro del pecho, con otro me da de refilón en la frente. Doy contra los barrotes y al suelo. Lo último que veo es la cara del bicharraco que se me encima y no supe más.

Me salvé, según me contaron, porque los tarugos actuaron rápido y me sacaron de la jaula. Desperté en la Casa de Socorros de San Lázaro. Me llevó un espectador en su carro: se condolió de mí y de las palabras de mi amigo, el de los minutos. Me dolían hasta los pelos de los brazos.

Cinco puntos en la frente. Un hematoma en la mejilla izquierda. El brazo izquierdo fracturado. Para mí lo más importante no eran los dolores sino los dólares. “Cogiste los pesos, Elio”. Respiré tranquilo cuando me respondió: “Yo no soy un bobo, los juguetes de tu hijos están en mi bolsillo”.

Cuando llegué a la casa por la madrugada, mi esposa fue un grito en cuanto abrió la puerta. Ella no sabía lo del match con el gorilón. “Ramiro, dios mío, ¿qué te pasó, mi madre, te agarró una guagua”. Y respondí: “Nada de eso, vieja, este año los reyes magos van a venir a esta casa”.