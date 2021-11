Pedro Álvarez: “Voy a la preselección a ganarme un puesto en Industriales”

“Mi cuerpo estará en el Latino, pero el corazón en Sancti Spíritus”, expresó el serpentinero Pedro Álvarez en declaraciones al programa Tribuna Deportiva, de la emisora COCO.



El derecho, de 26 años, manifestó su agradecimiento a todos los que apoyaron su continuidad en el deporte nacional, luego de que inicialmente las autoridades de su provincia natal se negarán a liberarlo para jugar con otra provincia, en este caso La Habana, que solicitó sus servicios.



“En primer lugar agradezco a la prensa que tuvo un papel fundamental, al pueblo de Cuba, al de La Habana que estuvo peleando como León, al de Sancti Spíritus, porque siempre me apoyaron y decían que donde quiera que estuviera estarían conmigo.



“Y un agradecimiento especial para Rey Vicente Anglada, con todo mi corazón, hoy me alegro de haber compartido con él, de haber sido parte de su equipo, porque he conocido a una gran persona”, comentó el integrante del equipo Cuba a los Juegos Panamericanos de Lima, en 2019.



El derecho debutó en Series Nacionales en la campaña 53, en 2014, y ha disputado ocho temporadas con el equipo de los Gallos espirituanos. En la contienda de 2019 fue llamado como refuerzo por Industriales para la segunda fase del torneo y participó en el play off ante Camagüey.



Ahora aspira a regresar a los Azules para la Serie 61, que iniciará el próximo 22 de enero.

“Voy a la preselección a ganarme un puesto. Estoy en igualdad de condiciones que el resto de los compañeros. Primero quiero tener un lugar en el equipo y cuando esté ahí, pues trataré de estar disponible para lo que determine Carmona.



“Si soy abridor trataré de lanzar más de siete entradas, y si me utilizan de cerrador el objetivo es estar disponible todos los días”, señaló el yayabero.



Por último, anunció su llegada a la capital para esta semana, pero mientras tanto continúa preparándose en su provincia, con el apoyo del entrenador José Elosegui.



“Estoy entrenando, no he dejado de correr, no con la intensidad que debía, pero me he mantenido haciendo algo. Ya hablé con Elosegui y me estará enviando el plan de entrenamiento diario hasta que me incorpore con Industriales”, puntualizó.