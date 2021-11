Renée Méndez-Capote: viajera cubana nacida con el siglo

Descubrí a Renée Méndez-Capote Chaple (1901-1989) por el azar llamativo del nombre del libro Hace muchos años, una joven viajera. Hoy, 120 años después que la cubana naciera con el siglo, los recorridos por el país y el mundo de esta habanera continúan como parte de los recuerdos de lecturas compartidas con mi padre.



El testimonio de una época a través de los libros puede ser a veces el acercamiento más certero por la empatía de quien retrata vestidos, costumbres, juegos y anécdotas. Viajar fue parte infaltable en la vida de la hija del General del Ejército Libertador Cubano, Domingo Méndez-Capote.



El frío y la oscuridad son los primeros recuerdos descritos por ella cuando, obligada por la tensión política cubana, su familia embarcó rumbo a New York. El exilio se cruzó con la mirada inocente de una niña que paseaba por la Babel de Hierro con su madre.



Las figuraciones simpáticas de la niña tomaban forma de igual manera con la lectura de un libro o el pregón misterioso de un vendedor húngaro de hilos, a quien ella y sus hermanos temían e inventaban un pasado tenebroso para acrecentar el miedo.



Escritora en franca rebeldía contra la tradición, esta habanera hizo de su vida un viaje perpetuo. Acompañada de su primer esposo por la Europa de los años 20 del siglo pasado, conoció al Rey de España Alfonso XIII en un establo madrileño, en una escena sui generis.



Llegada a París bajo la ilusión embargante de la Ciudad Luz, no pudo evitar contrariarse cuando conoció finalmente el mítico Molino Rojo, donde esperaba sentirse deslumbrada y solo encontró desencanto en un espectáculo decadente.



Méndez-Capote narraba con la energía de quien nunca se sintió menos delante de nadie. Sin embargo lo novelesco de sus memorias está presente en varios pasajes. Es conocido su enfrentamiento verbal a un grupo de franceses en el Palacio de Versalles, donde hizo valer su condición de cubana irredenta o la escena hitchconiana en el Barrio Latino de París, donde ella y su esposo fueron rodeados por jóvenes con los rostros pintados, quienes le indicaron cómo salir del lugar donde se habían extraviado.



Fiel a su espíritu, su pensamiento progresista también fue causa de enfrentamientos políticos en los años 30 contra el gobierno de Gerardo Machado.



Activista por el sufragio femenino, en su juventud representó todo lo que podía llegar a ser una mujer resuelta a vivir y luchar por sus convicciones, pese a que la época dictaba una posición de silencio complaciente para ellas y les exigía una actitud políticamente correcta.



La Cuba a la cual pertenecía también poseía un pasado que debía ser conocido y hacia el siglo XIX dirigió sus viajes narrativos. El anuncio de una venta de esclavos o el paseo en calesa por una ciudad colonial son algunos de los recorridos en las páginas donde guía al lector empeñado en descubrir el país donde nació.



Una vez tuve en mis manos el libro de Walter Scott, titulado Ivanhoe, terminé de leerlo camino a Camagüey en un tren. Las desventuras del caballero sajón que enfrentaba las adversidades personales, tensiones y participaba en justas, ejecutaba displicente la encomienda de su rey legítimo: Ricardo Corazón de León, estaba disponible gracias a la traducción de Méndez-Capote, quien encontró en la literatura un medio de libertad.



Sus conocimientos amplios de inglés y francés permitieron acceder al público lector cubano obras de relevancia universal. Similar a José Martí, ejerció el oficio de traducir con el cuidado de quien no mutila, sino que trata de ser lo más fiel al texto, como si no hubiese existido una permuta idiomática en la obra.



Conocer a Renée Méndez-Capote desde los libros no es solo acompañar a una peregrina cubana del siglo XX, es materializar todo lo que fue el instante de una nación en el parpadeo de una lectura y disfrutar del recorrido como lo más importante del viaje cuando se empeña en llegar a un destino.