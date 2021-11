Yariel Rodríguez y Raidel Martínez opinan sobre la renovación con Chunichi

Los Dragones de Chunichi de la Liga Profesional de Béisbol de Japón concretaron recientemente la contratación de nuevos peloteros antillanos y la renovación de otros, bajo el amparo de la Federación Cubana de la disciplina.



Considerada una de las ligas más potentes a nivel mundial, la pelota nipona se nutre del talento joven antillano, lo que avala la calidad de la pelota cubana. A su vez, esos peloteros contratados en la tierra del Sol Naciente se desarrollan y adquieren experiencia.



Los lanzadores Yariel Rodríguez y Raidel Martínez, dos de los que repiten con los Dragones tras renovar su vínculo con el conjunto nipón, ofrecieron declaraciones a la COCO.



Rodríguez expresó a la emisora que está renovación de contrato es muy importante, pues en Japón considera haberse convertido en mejor lanzador, a pesar de su juventud. Allí, afirmó, ha adquirido mayor inteligencia táctica.



“Los japoneses son muy disciplinados en los horarios y en todo. Uno tiene que sumarse al grupo, que es una familia y debes seguir todos los requisitos. Me he convertido en un lanzador más estratégico”, dijo.



Asimismo, expresó que su reto es siempre tratar de ser mejor, tener un año mejor que el otro y avanzar.



De igual modo, precisó que espera poder aportar todo lo aprendido en Japón junto al equipo Cuba y siempre apoyar al conjunto de las cuatro letras.



Entretanto, Martínez agradeció al club por la renovación y dijo que su principal reto es continuar haciendo lo mismo que en años atrás, continuar con su trabajo para llevar el béisbol cubano a lo más alto.



Aunque ya ha llegado a las 100 millas en sus lanzamientos, el pinareño manifestó no enfrascarse en tirar duro, sino en llegar en el momento que toca, lanzar bien y sacar el out para tratar de que el equipo obtenga la victoria. “He subido mucho el nivel de la preparación, uno siempre debe mejorar, pero se logra con práctica a medida que pasa el tiempo”, sostuvo.



En cuanto a los compañeros nuevos que tendrá en el conjunto japonés, Martínez comentó que tratará de ayudarlos. “Entre los cubanos todos nos llevamos bien y estamos unidos, somos familia. Trataré de siempre llevarlos por el buen camino”.



Martínez mostró gran desempeño al presentarse en una forma envidiable en cuanto a velocidad y control. En 2021 exhibió efectividad de 2.06 en 49 salidas como relevista, con 23 juegos salvados y 59 ponches, para romper su propio récord de rescates, que era de 21 en 2020.



Esta vez fue segundo entre los líderes en juegos salvados de la Liga Central y segundo en la tabla general de lanzadores latinos.



Seis cubanos en Chunichi



Recientemente trascendió que los jugadores sub.23 años Guillermo García, de los Alazanes de Granma, y el lanzador pinareño Frank Abel Álvarez serán las nuevas incorporaciones a la franquicia de Chunichi.



El receptor matancero Ariel Martínez y el estelar Omar Linares, entrenador de bateo, permanecen igualmente con los Dragones, donde también renovaron los mencionados Yariel Rodríguez y Raidel Martínez.



Rodríguez, abridor de los Dragones, extendió a otra temporada su estancia, mientras que el cerrador Martínez firmó tres años más con el conjunto nipón.



Chunichi quedó quinto de la liga en su circuito, con 55 victorias, 17 empates y 71 derrotas.



La venidera campaña de la liga japonesa (NPB, por sus siglas en inglés) iniciará el 26 de marzo de 2022.