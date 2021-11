José Raúl Capablanca, enroque a lo cubano

“Mi padre jugaba y yo le veía y, sin saber cómo ni por qué, aprendí enseguida. Tenía cuatro años cuando ya sabía jugar al ajedrez”, dijo José Raúl Capablanca (1888-1942) en una entrevista acerca de sus inicios en el deporte que lo convirtió en leyenda.



Jugador intuitivo, con solo 13 años se proclamó campeón nacional al vencer a Juan Corso, titular del juego ciencia en Cuba.



Enviado a los Estados Unidos por su mecenas, Ramón Pelayo, quien apreció en la inteligencia del muchacho un futuro en los negocios azucareros como Ingeniero Químico.



El desplante ocurrió en el segundo año de la carrera, por otra de sus aficiones, el béisbol.



Capablanca no dedicaba mucha atención a sus estudios en la Universidad de Columbia. Una lesión en la segunda base provocó que se enfocara en el deporte al que parecía no empeñar mucho esfuerzo, por la naturalidad con que proyectaba sus estrategias para vencer a los rivales. Sobre la dificultad del ajedrez, expresó en los años 30:



“No es tan complicado como la gente cree. Claro que hay que aprenderlo con un maestro y estudiarlo con libros, pero llega un momento en que, terminada la técnica, queda solamente la parte personal de cada uno: la iniciativa, el golpe de vista, la concentración, la rapidez, el dominio del juego”.



Su decisión de no continuar estudiando provocó fuertes disputas familiares, pero aun así la elección por el ajedrez estaba tomada.

Capablanca, desde niño, derrotaba a personas mayores sobre el tablero. Foto: Internet.

Insertado en un círculo de jugadores en Nueva York, Capablanca realizó una gira por los Estados Unidos donde disputó unos 734 enfrentamientos, venció 703, hizo tablas en 19 y apenas fue derrotado en 12 cotejos.



Por insistencia de Frank Marshall, campeón norteamericano también derrotado por Capablanca, llegó al torneo de San Sebastián, uno de los más importantes de época.

El cubano sin gran recorrido internacional y con apenas 22 años, fue subestimado por otros jugadores veteranos que a la postre inclinaron su rey en todas las variantes que decidieron enfrentarlo. Uno de los derrotados fue el titular del mundo Emmanuel Lasker.



“Los jugadores sin trayectoria deberían mantener la boca cerrada en presencia de sus superiores”, increpó el jugador danés Aron Nimzowitsch, molesto por el desenfado de Capablanca. El futuro autor del libro de ajedrez Mi sistema fue retado a jugar partidas rápidas y derrotado con facilidad por el habanero. Al finalizar el torneo, el inesperado jugador cubano se erigió campeón.



Bautizado en 1914, en San Petersburgo, como Gran Maestro por el zar Nicolás II, junto a Lasker, Alekhine, Tarrasch y Marshall, el campeonato del mundo era el único título que le faltaba a Capablanca.

Capablanca ostentó el título d campeón del mundo entre 1921 y 1927. Foto: Internet.

Lasker, portador de la distinción, decidió renunciar a su favor en 1920, pero a petición del cubano celebraron una serie de partidas por el título en La Habana, donde resultó ganador Capablanca.



Desde 1921 a 1927 mantuvo su invicto como campeón mundial, sin que ningún jugador pudiese retarlo, atendiendo a las condiciones pactadas para establecer el duelo con el aspirante al campeonato. La imbatibilidad de Capablanca en diferentes torneos acrecentaba su fama a nivel mundial.



Empeñado en enfrentarlo, facilitado por el gobierno y empresarios argentinos, el ruso Alexander Alekhine jugó frente a Capablanca en Buenos Aires por el título. El primero en ganar seis partidas sería el nuevo monarca.



Antes del encuentro, el habanero había realizado una gira por Brasil, mientras que Alekhine estudiaba minuciosamente el modo de jugar su rival, estrategia que determinó la victoria del eslavo.



Alekhine amparado en las antiguas condiciones para ser retado, no permitió la revancha contra el cubano, lo que trascendió a una rivalidad más allá de los tableros de ajedrez.

“Desde hace cuatro años en que me ganó el campeonato le estoy retando, sin que nunca se decida a aceptar mi reto (..), unas veces con un pretexto y otras con otro, va dando largas al encuentro, sin que yo pueda tenerlo frente a mí”, dijo el cubano.



En los torneos que coincidían desde entonces no permanecían mucho tiempo sentados frente a frente.



A pesar de que el ruso perdió su hegemonía en 1935 frente a Max Euwe, recuperó el título en 1937 sin permitir que el cubano lo volviera a retar. Alekhine permaneció como campeón del mundo hasta su deceso en 1946.

Capablanca versus Lasker. Foto: Chessbase.com.

Uno los aspectos más singulares del genio cubano, era el poco tiempo de estudio que le dedicaba al deporte que lo había consagrado.

Capablanca afrontaba sus retos deportivos casi sin preparación alguna, lo cual no fue un obstáculo para testimoniar su experiencia y percepciones particulares del juego ciencia en los libros: Mi carrera en el ajedrez, volumen que incluyó sus derrotas como parte del recorrido emprendido desde niño, y Los fundamentos del ajedrez, donde realizó sugerencias para hacer del juego un deporte más atractivo y dinámico.



Sobre sus preferencias a la hora de entablar partidas, lejos de responder con aires pretenciosos o arrogancia intelectual diría con sencillez: “(…) A mí me gustan los peones, que son precisamente las piezas más sencillas y menos peligrosas”.



Calificado por varios contemporáneos como el jugador más grande de todos los tiempos, la sorpresiva muerte de Capablanca, el 8 de marzo de 1942, a causa de una hemorragia cerebral, desconcertó al mundo del ajedrez.



Los cubanos perdieron a uno de sus ases deportivos, como Ramón Fonst y Alfredo de Oro, más distintivos y reconocidos.



El virtuosismo de un deporte analítico y sus beneficios para la formación intelectual, fue otro de los valores destacados por el cubano, que desde pequeño corrigió las faltas de su padre sobre el tablero. Sobre el juego ciencia, expresó con sentido pedagógico:



“Creo que debería enseñarse en las escuelas, para que el niño se acostumbrase a pensar y a organizar sus pensamientos.



“Es un ejercicio mental de una gran consecuencia. Todos deberían saber jugar al ajedrez, para acostumbrar el raciocinio a reflexionar y a controlarse”.



Nota: Los testimonios de Capablanca fueron tomados de una entrevista publicada en la página web es.chessbase.com