Hospital habanero 10 de octubre: donde se pone corazón a los sueños (+Fotos)

Enclavado en el municipio capitalino del Cerro, justo en la calzada de 10 de octubre número 130 entre las calles Alejandro Ramírez y Agua Dulce, se ubica un centro de salud surgido en los predios e instalaciones de lo que fuera primero, la finca de recreo del conde O’Reilly, y más tarde la institución hospitalaria creada por la Asociación de Dependientes del Comercio de La Habana.

Al triuno de la Revolución la institución dejó para siempre de ser sitio para casta de “sangre azul” o quinta de socios adinerados, para convertirse en un inmenso sevicio de salud en manos del pueblo, el Clínico Quirúrgico Docente “10 de Octubre”, donde a pesar de su añeja construccion, existe un constante movimiento renovador y unas inmensas ganas de ponerle corazón a cada nuevo sueño.

En el hospital se desarrollan varios trabajos para mejorar la instalación. Foto: De la autora

Un viaje a nuestro días nos actualiza en el quehacer de este centro donde, según una reciente estadística, en medio de la pandemia de COVID-19 se han atendido alrededor de 39 mil pacientes en salas adecuadas para ello, y mientras esto ocurría, el resto de los pabellones se reparaba para la esperanzadora etapa de la victoria sanitaria, que en días actuales de control de la trasmisión, ha echado a andar a todo corazón, ambiciosos sueños de salud y vida.

Entre estos sueños, a punto de convertirse en realidad, está el gran Programa de rehabilitación ambulatoria de varias enfermedades crónicas no trasmisibles. Sobre el particular, el doctor Jorge Alberto Miranda Quintana, director del hospital, informa:

“Durante todo el tiempo de pandemia destinamos a un equipo de profesionales muy capaces a revisar la literatura, los protocolos nacionales e internacionales, a coordinar con la Dirección Nacional de Rehabilitación, y ya tenemos alrededor de 12 programas de rehabilitación concebidos, estamos hablando del programa de hipertensión, diabetes, asma, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (Epoc), fibromialgias, artritis reumatoides, enfermedad cerebrovaascular, cardiopatía isquémica (incluyendo el infarto del miocardio)

En el centro fueron y son atendidos paciente positivos a la COVID-19. Foto: De la autora

Además, destacó que “ya está aprobado por el grupo liderado por el Ministerio de Salud Pública y Biocubafarma para las investigaciones, un proyecto de rehabilitación al paciente posterior a la COVID. Ya hemos rehabilitado más de 40 pacientes, hemos evaluado a más de 200 enfermos y, a los que tengan los criterios para incluirlos en el programa de atención hospitalaria como es el nuestro, se le hace un chequeo médico previo, se incorpora a la rehabilitación, y luego otro chequeo para ver qué grado de mejoría durante y después del tratamiento han tenido”.

Para esta rehabilitación se forman grupos de 10 a 15 personas, ya se están atendiendo dos grupos: uno los lunes miércoles y viernes y otro martes jueves y sábado. Los pacientes contarán con un polígono de rehabilitación, obra sobre la que el director del Hospital 10 de Octubre explica que “se ha acometido en este tiempo de COVID en lo que fuera un área yerma, abandonada; allí hemos recuperado algunas estructuras que existían en el lugar para las consultas y otras para los ejercicios de rehabilitación”.

Observamos en el polígono una serie de pérgolas, un gimnasio bioterapéutico, una pistilla,un área para aerobios, y se se han colocado equipos en las paredes para hacer ejercicios, también algunos senderos.

“Este programa marcha muy bien”-comenta el doctor Miranda Quintana- “hay una alta satisfacción, un alto grado de pacientes con evidencias de mejorías, observadas por espirometría, tomografía, evaluación funcional cardiovascular y respiratoria; de clínica general, de Geriatría, Medicina interna y Neumología, porque sabemos que esta es una enfermedad sistémica que afecta diferentes órganos, y con este programa de rehabilitación van evolucionando muy bien“.

Prueba de los resultados de avance del mencionado programa, el paciente Orlando Sierra López nos da su testimonio: “Me enfermé de Covid-19 en agosto. Presenté un cuadro de fiebre alta, dolores musculares, parestesia, mucha fatiga y mucho cansancio con falta de aire; así estuve como un mes hasta que ingresé en el servicio de fisioterapia, donde fui valorado por todo un equipo, me indicaron tratamiento de ozono, y fisioterapia respiratoria en el polígono; pasadas seis semanas me he recuperado mucho, he ganado en capacidad, ya no presento fatiga ni decaimiento, respiro muy bien”-y concluye- “El personal aquí ha sido muy atento, muy preocupado por mi evolución, yo diría que magnífico.”

El programa de rehabilitación poco a poco ha rendido sus frutos. Foto: De la autora

Entre otras obras que en el Hospital clinico quirúrgico 10 de Octubre contribuirán a materializar el mencionado programa están: un nuevo centro para endoscopía diagnóstica que tiene tres salones, áreas de anestesia, recuperacion, lavado de los equipos, consultas para los pacientes que llevan endoscopía; este va a ser un nuevo sevicio de salud distinguido con el que contará nuestro pueblo.

La Habana comienza a reanimarse y este centro de salud, también conocido en la capital como La Dependiente, se revitalizan además otros servicios que ya se habían reinagurdo u otros que se ampliarán; un inmenso servicio para las consultas externas (gran policlínico) en el recuperado edificio del pabellón José Antonio Echeverría y el Centro de referencia nacional para la atención a las enfermedades reumáticas, que perfecciona por estos días sus protocolos para recomenzar y hasta un organopónico, que contribuirá a mejorar la calidad de los alimentos que se preparen en el hospital para pacientes y trabajadores, así como a la economía de los gastos de salud pública por este concepto.

En el hospital 10 de Octubre, donde por casi dos años se ha protagonizado una heroica lucha por la vida frente a la pandemia, un colectivo que no ha perdido el optimismo, descrito por su entusiasta director como “muy comprometido, tanto los profesionales como técnicos y obreros, ellos han ganado en autoestima a partir de todo lo que se está haciendo, pues se ven reflejados en acciones de gran valor ético y moral, de mucho compromiso con la población que atienden”

El hospital ha mejorado mucho su estado constructivo. Foto: De la autora

Sin dudas el colectivo del hospital 10 de Octubre está compuesto por hombres y mujeres que hoy hacen suyo el sentimiento de que ¡Cuba vive y renace!