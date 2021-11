Mercedes del Risco, del florete a la redacción periodística

Mercedes del Risco da los buenos días con una sonrisa que solo se le ve en los ojos porque el nasobuco no la permite alumbrar. Enseguida atiende una llamada, apunta el recado, sitúa el papel sobre el buró del periodista a quien corresponde, ayuda en la organización de los viajes, impulsa el flujo de producción.



No todos los colegas de Juventud Rebelde, donde ejerce como asistente de redacción, conocen que esta delgada mujer ha sido varias veces campeona panamericana de florete.



La sencillez como deportista le nacía de su forma de ser ciudadana, siempre alejada de la falsa modestia. La mantiene. Y ya ganó una nueva presea: fue seleccionada la más destacada del medio de comunicación en 2018.



Acompáñenla a los inicios de su hermosa carrera atlética. “Mercy” no impresiona por su físico en su aula de secundaria en Ciudad Escolar Libertad, municipio Marianao.



El deporte se le coló en el alma, por embullo primero y después por cierto amor, en la sangre. La muchacha probó con la gimnástica. Riéndose de sí misma, confiesa: “No podía realizar los ejercicios más simples. Dígame usted con los aparatos”.



Saltó hacia la natación, pero con un cometario sintetiza su fracaso: “Ni siquiera pude completar una piscina”.



Por fin se encontró su realización en la esgrima. A batirse. Fue elevando su rendimiento de tal manera que siendo una adolescente llegó a los predios nacionales.



Recuerda y agradece a sus instructores, ya sea quien la captó en el gimnasio Marcelo Salado de su centro escolar o aquellos que la condujeron en los combates de los diversos niveles, hasta convertirla en una gloria del deporte y una persona de valía: Nery Quesada, Eugenio Socarrás, Fernando Campos, Ricardo Nápoles.

Foto: Juventud Rebelde.

Del Risco destacó en los Juegos Panamericanos, escenificados en la ciudad de San Juan, Puerto Rico, en 1979.



Margarita Rodríguez iba en pos de su tercera corona individual consecutiva. La zurda, corajuda y técnica, había mostrado de nuevo su calidad.



De Risco había estado muy bien, con derrotas solo con su entonces coterránea, quien cae también en una oportunidad. En la final se enfrentan: dura batalla aunque la favorita no pudo quebrar el muro enfrentado: por 5-3 su rival la superó.



Mercedes del Risco, a sus 17 años, fue la mejor floretista de los panamericanos albergados por la capital boricua en 1979.



Por equipos, obtuvo otra alegría dorada Serán tres, porque cuatro años después en Caracas integró la selección vencedora. En su pecho brillaron premios máximos y de otros metales de la categoría escolar, juvenil, nacional, centroamericana y tuvo el honor de representar a Cuba en la cita olímpica de Moscú 1980. “Allí, mi conjunto finalizó sexto entre 12 seleccionados muy fuertes, pues a pesar del boicot, la mayoría de los esgrimistas europeos concurrió”, señala.



Llegó la hora de la despedida a las justas. Como no había abandonado los libros se graduó de Licenciada en Cultura Física. Ocupó cargos, aunque modestos, ligados al deporte, donde demostró ser una persona con opinión propia, no siempre exenta de incomprensiones.



Debido a varios de sus estudios consiguió agregar cambios en la disciplina de su pasión. ¿Y cómo llegó a Juventud Rebelde? Así lo relata: “Cosas de la vida. Preferí este nuevo camino. Soy útil, me siento feliz en el periódico entre tantas personas buenas y muy profesionales. Con ellos aprendo mucho…”.



Del Risco ha colaborado eficientemente con el sector deportivo de la Unión de Historiadores de Cuba, y pronto, por esa labor y sus investigaciones, integrará el citado organismo donde le espera un quehacer muy útil.



Ella es de esas historiadoras que primero dejó huella en lo atlético digna de ser contada. Las experiencias, los conocimientos conseguidos por Mercedes del Risco en las competencias del músculo pueden ser aprovechados, especialmente en la esgrima, disciplina de su amor.