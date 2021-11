Alexander Malleta comparte su experiencia con jóvenes peloteros

Alexander Malleta, uno de los grandes peloteros de la capital cubana, es recordado por su poder al bate, gran ofensiva y capacidad como remolcador de carreras. En la actualidad, el exprimera base brinda sus conocimientos a la joven generación como entrenador de bateo.



El otrora zurdo de Industriales comentó a la COCO que en estos momentos trabaja con el equipo sub.23 años que participará en los Juegos Panamericanos Juveniles de Cali. “Es una experiencia nueva, algo muy bonito y estoy muy agradecido de que me hayan invitado. Ahí estamos trabajando con los muchachos, sobre todo en sus swings, en mejorar su zona de strike y la calidad de las conexiones”, dijo.



Sobre su labor como entrenador del equipo Industriales en la venidera 61 Serie Nacional, el legendario número 55 de los Azules comentó que la estrategia es continuar desarrollando el talento, al que se le está dando seguimiento con planes de entrenamientos y trabajo individuales, con los cuales se percibe mejoría paulatina. “Creo que el talento de nuestro béisbol continúa ahí, solo falta juego y desarrollo, cosas que irán ganando con el tiempo, pero el talento está”.



Malleta, integrante del equipo cubano subcampeón olímpico en Beijing 2008 y quien participó en citas centroamericanas y panamericanas, clásicos mundiales y opas intercontinentales, expresó además que Industriales siempre se prepara para discutir campeonato, objetivo principal desde el primer día de trabajo



“Este año contamos con otro buen grupo de entrenadores y atletas. Industriales va a dar otra guerra, siempre está la intención de volver a ganar y el pueblo capitalino lo necesita ya”, comentó.



El exjugador amado por su público por la humildad y carácter jovial valoró como buena la salud del béisbol cubano. “Al ver estos atletas con menos de 23 años cuando le haces pruebas y ves que arrojan resultados de nivel a los más altos parámetros del béisbol, percibes que hay material con el cual trabajar.



“Debemos tratar de que los equipos estén más tiempo juntos, buscar la forma de que jueguen mucho más, pues están falta de roce, y eso les va a dar el nivel”, agregó.



Al preguntarle si continuará aportando sus conocimientos a la pelota cubana, expresó: “Claro que sí. Esta es mi vida, esto es lo que me gusta. Aquí soy feliz, me entrego, preparo y voy a ayudar en todo lo que pueda. Voy a darlo todo en el terreno. ahora como entrenador.



“A la afición capitalina le deseo lo mejor y le pido que siempre confíen en nuestro equipo, que su apoyo siempre es bueno. Sigan ahí, que nosotros seguiremos en la pelea” puntualizó.