Tetracampeón olímpico Mijaín López no descarta competir en París 2024

El luchador del estilo grecorromano Mijaín López disfruta sus cuatro coronas olímpicas, pero no descarta la posibilidad de competir en la cita de París 2024.



El “Gigante de Herradura”, en Pinar del Río, destacó que sus resultados obedecen a la consagración durante 29 años de carrera deportiva y al apoyo de familiares, amistades y entrenadores, que durante su trayectoria atlética lo han guiado por el camino correcto.



Sobre su posible participación en los próximos Juegos Olímpicos expresó que “es una decisión muy sería, que todavía no está tomada”.



Al respecto, agregó que llegaría a la cita parisina con 43 años, y aunque recordó que no ha sufrido muchas lesiones, considera mejor decir adiós al deporte activo en alto que en descenso. “Hay que esperar un poco para decidir si vamos por el quinto título”, precisó el mejor exponente de la lucha en la historia olímpica.



Por otra parte, López valoró de muy buena la salud de la lucha greco en Cuba, “con muchas figuras jóvenes de calidad, incluido el habanero Oscar Pino, llamado a ser su sustituto y sobre el cuál expresó: “Tiene las herramientas necesarias para imponer su clase. Ya ha ganado tres medallas en campeonatos del mundo y esto demuestra su estabilidad y talento”.