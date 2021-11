Baloncesto cubano: derrota ante Estados Unidos, pero gran partido (+Video y Fotos)

La selección de Cuba, pese a caer derrotada 90-95 ante la de Estados Unidos, enseñó mejor trabajo de equipo y agresividad en el inicio de la primera ventana de los clasificatorios del baloncesto en América rumbo a la Copa Mundial 2023 de la Fiba.



Desde el primer cuarto ganado por los caribeños 37-27 ya estuvo preocupado el experimentado técnico norteño James Boylen, teniendo en cuenta que en anteriores eliminatorias en el 2018 nóminas estadounidenses ganaron por amplios 84-48 y 93-62.

Este domingo, en el Gimnasio Auditorio Universitario de Chihuahua, México, los cubanos salieron a jugar y a ganar desde ese primer parcial guiados por el ala-pívot Jasiel Rivero (Valencia Basket de España), quien anotó 17 puntos en los primeros 10 minutos y 34 en total, además de capturar nueve rebotes.



Y las caras asustadas y perplejas de Boylen y compañía bajaron nivel en el segundo cuarto cuando la salida de los regulares cubanos hizo mermar la defensa y los ganadores lograron empatar a 41, apenas jugado minuto y medio, sobre todo gracias a canastas de tres puntos que les llevaron a irse arriba 60-53 al concluir la mitad.

🗣️ “MUCHAS GRACIAS! It is the Rivero show, buenos noches!”

Follow LIVE 👉 https://t.co/Zb6qQ8ZhQt#FIBAWC | #WinForCuba 🇨🇺 pic.twitter.com/fKLmT8TMlZ

— FIBA Basketball World Cup (@FIBAWC) November 28, 2021