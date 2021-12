Cuba: Situación epidemiológica, la variante ómicron y la campaña de vacunación de refuerzo (+ Video y Tuit)

“Lo que ha acontecido en Cuba en relación con los indicadores de transmisión de la COVID-19 es la mejor demostración de la eficacia y eficiencia de las vacunas”, dijo el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) al iniciar el espacio televisivo Mesa Redonda de este martes.

El experto se refirió también a cómo ha ido disminuyendo el número de casos, y recordó lo que representaron los meses de julio, agosto y septiembre en términos de incidencia de la enfermedad en Cuba por la presencia de la variante delta, muy contagiosa, y cómo ha ido decreciendo posteriormente hasta llegar a los indicadores actuales.

“Si se analiza este comportamiento por semanas, se puede apreciar una reducción importante, incluso la semana que concluyó el pasado sábado 27 de noviembre, cerró con mil 418 casos, con un promedio de 203 casos, lo cual demuestra una disminución significativa de los contagios”, destacó Durán García.

Recordó que la pasada semana fue la primera vez, en todo 2021, en que se logró bajar de los mil casos activos en un día, lo cual significa holgura para el sistema de salud, mejor atención y condiciones para el seguimiento de los pacientes, y menos tensión.

“Los casos pediátricos, que representaron una gran preocupación, llegando a diagnosticarse hasta cinco o siete recién nacidos en un solo día, también han disminuido”, resaltó. Señaló que en esta reducción se aprecia cómo coincide exactamente el inicio en la caída del número de casos con el efecto de la vacunación en este grupo poblacional.

Comentó que, además de las bondades de la vacuna, fue enorme la satisfacción que sintieron todos los cubanos el día en que los niños comenzaron el curso escolar, y destacó que no ha habido ningún incidente hasta ahora.

En cuanto al índice de fallecidos explicó, que, “es un indicador que todos agradecemos cuando disminuye, y se lamenta cada muerte”. En este sentido, el impacto de la vacunación también ha sido decisivo, como lo ha sido en los indicadores resúmenes de toda la pandemia desde el año 2020.

Ómicron: No hay datos suficientes que indiquen que los síntomas sean más severos

Al referirse a la variante ómicron del SARS-CoV-2, detectada este mes de noviembre en Sudáfrica, el director nacional de Epidemiología del Minsap refirió que se ha ido extendiendo a un grupo de países. “Inmediatamente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) la clasificó como variante de preocupación, de las que hay cinco hasta ahora: la alfa (detectada en Reino Unido), beta (en Sudáfrica), gamma (en Brasil), delta (en India) y ahora ómicron (también en Sudáfrica).

“Es una variante muy reciente, el mundo está atento y aún se investiga. Todavía no está claro si con respecto a otras variantes como la delta, ómicron es más transmisible, es decir, si se propaga con mayor facilidad.

“También se desconoce todavía si el cuadro clínico de la infección por ómicron es más grave que el ocasionado por otras variantes, incluida la delta”, aclaró.

Observamos con detenimiento los reportes sobre el comportamiento de la nueva variante Omicron. Ya estamos diseñando vacunas específicas. Si fuera necesario, en poco tiempo la desarrollaremos. #CubaEsCiencia #CubaViveYRenace pic.twitter.com/5U3Z3gUxZL — Eduardo Martínez Díaz (@EdMartBCF) November 30, 2021

Precisó que los primeros casos se vieron en personas jóvenes con sintomatología leve, y reiteró que aún no hay datos suficientes que indiquen que los síntomas asociados a esta variante sean más severos que los ocasionados por el resto.

Sobre la eficacia de las vacunas ante ómicron, dijo que la OMS trabaja con sus asociados técnicos para conocer los efectos que puede tener el elevado número de mutaciones de esta variante en las medidas adoptadas para combatir la enfermedad, incluidas las vacunas.

“Se estudian también los medicamentos que sean más efectivos, pero todos los elementos son muy nuevos”, afirmó.

Por su parte, al intervenir en la Mesa Redonda, la doctora Ileana Morales Suárez, directora de Ciencia e Innovación Tecnológica del Minsap, recordó que las premisas del modelo cubano de enfrentamiento a la COVID-19 han sido que las personas no enfermen; que, si enferman, no lleguen al agravamiento, y que, si se agravan, no fallezcan. Respecto a los convalecientes, se trata de que las secuelas sean mínimas.

“La consigna en los últimos meses ha sido vacunar, vacunar y vacunar, y ya toda la población sana está inmunizada. La velocidad de vacunación en poblaciones completas y grupos de riesgo nos ha permitido alcanzar los resultados que tenemos hoy. No dejamos personas atrás, porque eso, desde el punto de vista epidemiológico, no da tantos resultados”, aseguró la experta.

Explicó que cuanto Cuba exhibe hoy en términos de resultados y en el control de la epidemia tiene que ver, primero, con la calidad de las vacunas, y segundo, con la estructuración de la estrategia de vacunación. “Una estrategia arriesgada, pensada, pero que tenía todos los argumentos científicos, metodológicos y éticos para llevarse a cabo”

A la interrogante de qué elementos sustentaron la decisión de aplicar una dosis de refuerzo, la doctora Morales apuntó que entre otros, se encuentran los datos de eficacia, seguridad y efectividad de las vacunas cubanas, la duración de la respuesta inmune (disminución de los títulos a partir de los seis meses) y las videncias preliminares de incremento de la respuesta inmune con una dosis de refuerzo con las vacunas Abdala y Soberana Plus, y los candidatos vacunales Soberana 01 y Mambisa.

Precisó, asimismo, que sobre todo se destaca la decisión del gobierno cubano de continuar el refuerzo inmunológico en la población como garantía de protección para la apertura económica y social del país, al tiempo que aseguró que “Tenemos mucha ciencia por delante con la COVID-19”.

Fuente: Cubadebate