Si dejo de practicar, ¡mi madre…!

-Compadre, te vas a fundir. Es domingo y te levantaste a las 06:00 (hora local) para meterle mano a tu escrito en la computadora. Hasta Dios estableció ese día para el descanso…

-Por eso mismo: yo soy un mortal, del cielo no me van a caer las cosas. Agradezco tu preocupación pero voy a contarte algo relacionado con ella. Lo leí hace muchos años en un trabajo sobre un pianista famoso acogido por una Selecciones, publicación estadounidense muy lejos de la izquierda. De todo se saca lasca.

Lástima que no me acuerde del nombre del artista; bueno, lo importante es lo que dijo en aquella entrevista: cuando dejo de ensayar un día, a pesar de cualquier alabanza acerca de la actuación, me doy cuenta de algunos de mis deslices. Si son dos días, los críticos los descubren. De ser tres días, pese a sus aplausos, el público los detecta.

El diálogo entre mis vecinos continúa. “Escuchen”.

– Te llevo al deporte… Ted Williams, grande entre los grandes, jamás negó sus condiciones naturales excepcionales, aunque nunca se recostó a ellas. Ponía de muestra que cuando la inmensa mayoría de los integrantes de su equipo se iba por ahí a parrandear o se acostaba a dormir después del entrenamiento, ante el espejo del cuarto, hacía suines al ritmo de diversas piezas musicales durante varias horas. Iba del jazz al mambo. La dedicación es la que te hace verdaderamente poderoso, decía.

Opino igual, mi hermano… No se retira de lo atlético:- Sin la entrega, ni los genios triunfan. De entrenar Kid Chocolate como debía y de no tener una existencia tan licenciosa, habría durado mucho más y su gloria sería más inmensa. Con solo 24 años le quedaba muy poco de la maravilla que fue.

– Buena argumentación pero ya es hora de que descanses. Te estás matando…

– Estoy viviendo. Quien le da de lado al combate que es la vida, aunque exista está muerto. Esa labor me hace joven, muy joven; feliz, muy feliz. Y tengo magníficos ejemplos.

Mi amigo y profesor más allá de las aulas, Enrique de la Osa, escribió hasta sus últimos momentos, incluso se dedicó a crear libros magníficos siendo un veterano, y enseñaba a todo joven con ganas de aprender. Marta Rojas, la periodista del Moncada, no abandonó las cuartillas; tenía bastante edad al hacerse una novelista. Murieron, mas la muerte no pudo llevárselos: renacen en su obra, en los lectores.

– Con todo lo que me digas, estás a seis meses de los 80 años. Tienes que cuidarte…

– ¿Quién te dijo que no lo hago? Cumplo con las normas trazadas contra la pandemia, me ejercito hasta con pesas, defiendo lo correcto, amo a la gente que lo merece sin quedarme en las frases, trato de ser mejor cada día, me mantengo en el combate sin aférrarme solo a las cuartillas… ¿Y tú estimas lógico que, por abrazar demasiado el ocio, me lleve a la tumba mis experiencias, lo que sé de la lucha de mi pueblo, mi propia lucha, mi sentir, sin dárselos en primer lugar a las más jóvenes generaciones?

– No siempre te lo reconocen. Hay ingratos por ahí…

– ¿Quién te dijo que lo hago para que me lo reconozcan”. Lo hago también para sentirme bien conmigo mismo. Los ingratos me tienen sin cuidado. Lo hermoso me llega si uno de esos muchachos demuestra su saber, su bondad. Me hacen vivir…

Seguían conversando hasta que se acordaron que esa tarde la televisión atrapaba un partido eliminatorio para el próximo Mundial del Mundo. Cada uno para su respectivo hogar. Yo, que me mantuve callado mientras ellos polemizaban en cierta forma, los imité. Poseía, suficiente alimento para estas líneas que ustedes leen ahora.