Autonomía económica a debate en asamblea partidista de Plaza de la Revolución (+Tuits, Fotos y Video)

Como parte de la continuidad a los conceptos y directrices del 8vo Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), sesiona este viernes en la sede del Ministerio de la Agricultura, ubicado en el municipio Plaza de la Revolución, la Asamblea de balance de la organización en el territorio.

Integran la presidencia el jefe del Departamento de Organización y Política de Cuadros del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CC PCC), Humberto Camilo Suárez; el miembro del Buró Político y Secretario de Organización y Política de Cuadros del CC PCC, Roberto Morales Ojeda; el primer secretario de la organización en La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar; la primera secretaria del Comité Municipal en la localidad, Leira Sánchez Valdivia, así como otros dirigentes y funcionarios del Comité Central en la capital.

Entre los principales asuntos a tratar constan las estrategias para desarrollar la autonomía económica y reforzar la cooperación entre el sector estatal y privado; las principales prioridades económicas para el mejoramiento de la calidad de los servicios, la satisfacción de la demanda, el aumento de la productividad e ingresos, así como el control de la eficiencia sobre los procesos inversionistas.

En otros aspectos, se reconoció que el Partido y la UJC deben centrar sus esfuerzos en la atención a la militancia, debido al decrecimiento de estas en el último periodo, a causa de la desmotivación de trabajadores jóvenes y con buenos resultados por pertenecer a las filas de las organizaciones. Asimismo, se hace referencia al papel de lograr un trabajo político ideológico efectivo en todas las esferas, con la implicación de las organizaciones de masas e instituciones educacionales.

Por otra parte, se reconoció el avance del municipio en la lucha contra la pandemia haciendo énfasis en el proceso de vacunación, el cual se hizo estensivo hasta el 97,8% de la población. También se contempla la atención a casos sociales vulnerables, así como a las labores de transformación en los barrios priorizados.

Entre las intervenciones destaca la de Yanet Duvergel Velázquez, secretaria del núcleo del PCC del policlínico de Rampa.

“La labor de nuestro policlínico en el enfrentamiento a la pandemia de COVID -19 de cierta forma ha sido constructiva, para reforzar las estructuras para la prestación de nuestros servicios en la atención médica. Como parte de esta labor, acompañamos en las pesquisas activas y la atención a pacientes convalecientes y sospechosos de contagios. En este aspecto, se logró que, desde la posición de los militantes, se apreciara el comportamiento de nuestros médicos y enfermeras, así como la capacidad de los jóvenes estudiantes de medicina, que aún no se forman completamente como médicos. En este periodo, trabajamos en recuperar las funciones del sindicato y gracias a esto, pudimos llevar a cabo tareas de reparación del local y mantenimiento de nuestros equipos. Por otra parte, considero como una deficiencia significativa que en nuestro policlínico aún no se logre un comité de base, sobre todo porque en este espacio trabajan muchos jóvenes. Otra de las deficiencias es que los trabajadores no quieren asumir responsabilidades. Con relación a esto nos falta accionar, incorporar a nuestras filas cuadros competentes que impulsen y perfilen nuestro trabajo político e ideológico eficiente. El partido debe estar en medio de todo y tiene que dominar todo lo que sucede ya que este es el alma de la revolución y del pueblo.”