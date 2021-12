Hemofilia: por un óptimo diagnóstico y efectividad en la asistencia (+Audio)

El Programa Nacional de Hemofilia del Ministerio de Salud Pública (Minsap) efectuó su balance de trabajo del presente año en pro de nuevas y más efectivas estrategias en el diagnóstico y tratamiento a los pacientes.

Hubo allí espacio para reconocimientos, una animada actividad de integración entre provincias de manera virtual, intercambios sobre qué se hace hoy y cómo se puede mejorar, entre otros puntos de análisis.

Doctora Dunia Castillo, coordinadora nacional del Programa de Hemofilia del Minsap.

Asimismo, los presentes valoraron la importancia del empleo de la comunicación digital para la educación en la comunidad de pacientes con el padecimiento, al tiempo que, chequearon los objetivos cumplidos o por cumplir en cuanto al Registro Nacional de coagulopatías congénitas.

La doctora Dunia Castillo, coordinadora nacional del Programa de Hemofilia, se refirió a un aspecto importante en cuanto a la educación del paciente: “Tenemos que buscar estrategias para optimizar las utilidades, que el paciente aprenda que si va temprano al cuerpo de guardia el sangrado no es tan grande y se utiliza menos producto y por tanto va a tener más para otro momento de sangrado”.

Acerca de las perspectivas de trabajo para el próximo año, a la luz de lo analizado en este balance, la experta puntualizó en que hay que seguir capacitando a los médicos, trabajar entre todos en estrategias que permitan que la asitencia médica y las urgencias sean efectivas.

Por otro lado, la galena valoró de muy importante que el paciente llegue y se reconozca rápidamente, si es una urgencia que éste no se deje tanto tiempo en los cuerpos de guardia.

A su vez, Castillo hizo un llamado a los centros de trabajo de aquellas personas que tienen que faltar por alguna dolencia que les impide deambular normalmente, ser comprensivos con ellos y ayudarlos.

Un insoslayable aspecto que la coordinadora nacional también abordó es el relacionado con el necesario seguimiento que debe llevar el paciente por parte de los especialistas.

“Mamá, papá, familias que no traen los niños a las consultas, estamos haciendo una labor con la trabajadora social de nuestra institución para recuperar a esos niños que no están asistiendo a las consultas sistemáticamente, porque se nos pierden y cuando pasan dos o tres años, sus articulaciones están muy dañadas y entonces hay situaciones que no tienen solución o es más difícil solucionarlas”, indicó.

A la derecha la doctora Dunia Castillo con un paciente y su mamá. Foto: Cortesía de la especialista.

Al cierre de esta cita se hizo un reconocimiento a un grupo de instituciones que han acompañado al Programa Nacional de Hemofilia durante muchos años y quisimos en medio de la situación tan adversa que ha vivido el mundo con la pandemia no dejar de mencionarlo, son estas: la Casa Farmacéutica Roche, la Dirección del Instituto de Hematología y el grupo de logística del Ministerio de Salud Pública.

Escuche en el siguiente audio el testimonio de Michel Soriano, paciente aquejado de Hemofilia, beneficiado con el Programa Nacional que atiende la dolencia.