Jesús Menéndez: la voz que nos acompaña y ciñe (+Audio y Tuit)

Este 14 de diciembre se conmemora el aniversario 110 del natalicio del líder azucarero cubano Jesús Menéndez Larrondo. La efeméride es recordada en toda Cuba, pues el “General de las Cañas” dejó una huella imborrable en el movimiento obrero nacional.

«¿Quién vio caer a Jesús? Nadie lo viera, ni aun su asesino. Quedó en pie, rodeado de cañas insurrectas, de cañas coléricas (…) Jesús no está en el cielo, sino en la tierra; no demanda oraciones, sino lucha; no quiere sacerdotes, sino compañeros; no erige iglesias, sino sindicatos. Nadie lo podrá matar», escribió sobre él Nicolás Guillén, el poeta nacional.

