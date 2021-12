Ese grave error de lesionar la esencia de un buen estilo (+Fotos y Estadísticas)

El físico de Irene Forbes no se asocia a la esgrima. Demasiado gruesa, sin embargo será una de las mejores floretistas de su etapa en Cuba. El entrenador Roger de Lauria la descubre en las clases de educación física del Instituto de La Víbora. La capta, la prepara. Primero debió convencerla.

“¡Yo…tan gorda! Seré un blanco fácil para las rivales”. Le aclara el entrenador: “Tu rapidez de reflejos, tus habilidades con las manos y las piernas son muy buenas. Olvida probar con la bala o el disco. A partir de tus cualidades puedes llegar muy lejos en este deporte (…)”

Del dicho a los hechos. Y se enamoró de aquellas batallas sobre la plataforma cuando, en representación de su centro escolar, logró el tercer puesto en una competencia juvenil.

Después, hacia arriba. Entre sus logros: medalla de bronce panamericana en Cali 1971, asiste a los Juegos Olímpicos de Munich 1972, dos veces campeona del país.

En cuanto al resultado nacional, mostró su carácter a partir del comentario de un reportero que significó la ausencia de Margarita Rodríguez, durante la primera conquista. En la segunda oportunidad, la zurda de oro sí estuvo e Irene se desquitó de aquel escrito: la doblegó. “El disgusto me alimentó la potencia”.

Irene Forbes. Foto: Tomada de Cubadebate.

Conociendo sus condiciones, me extrañó no coincidir con ella en los Centrocaribes de Panamá 1970. Luego supe por qué. A un entrenador se le ocurrió cambiarle el sistema de combate: le puso una dieta demasiado rígida, la hizo correr un montón de kilómetros. Ella me dio la clave de su ausencia.

“Estaba más flaca que un gato callejero, casi no podía levantar el florete; decaí en la velocidad de reflejos, la calidad del uso de las piernas y los brazos detectadas y desarrolladas por Roger”. Pensaron, “si siendo gorda gana, dígame usted si la bajamos de peso: será un rayo”. “Rayo fue el que me cayó encima por culpa de ese inventico. Por suerte más nunca probaron conmigo ese método“, declaró.

Por su quehacer después de decir adiós a las lides atléticas, la reconozco como la mejor periodista deportiva de la prensa plana, como lo es Julia Osendi en la televisión.

Estremece saber que Irene salvó su vida cuando no le llegó la visa para asistir al torneo de esgrima, efectuado en Venezuela, en 1976. Su no asistencia impidió que fuera uno de los Mártires de Barbados. Sobre ellos ha escrito un hermoso libro; también ha creado otros, entre los que se destaca As de Espada, sobre Ramón Fonst, premiado en el Concurso Nacional de Biografía, convocado por el Instituto Cubano del Libro, en 1998.

No se asombre con la tontera de esta transformación innecesaria fallida. Faltó poco para que Omar Linares sufriera un experimento parecido, a pesar de ser considerado el más completo pelotero cubano después del triunfo de la Revolución, por la mayoría de los expertos y aficionados.

Llegó en edad juvenil a la selección nacional, de ahí su apodo: el niño Linares; pero ¡qué clase de niño! Extraordinario en la ofensiva y la defensa: poder y alto promedio con el barquillo, oportuno, veloz; sabía robar las bases; buen fildeador en la esquina caliente, tremendo brazo.

Pues a varios sabihondos se les ocurrió que el muchacho arrastraba errores al agarrar el bate, al posicionarse en home… “Si le eliminamos esos problemas, imagínese (…)” cavilaban. La dicha sonrió al peloterazo: no lo intentaron.

Omar Linares. Foto: Tomada de Internet.

Un estilo, un método pueden ser mejorado aunque sin quitarles su esencia. Por extasiarse con una bandada de aves no podemos soslayar la forma de volar y de cantar de cada una de ellas. Con los seres pensantes, dígame.

Aprovecho para ofrecer los números de Omar en nuestras Series, también la del tremendísimo player Yulieski Gurriel. Gracias a la generosidad de mi amigo Benigno Daquinta, un estadístico destacado, puedo cumplir con la petición de algunos lectores.

El espirituano, que terminó en las filas azules, ha demostrado su potencia en las Grandes Ligas, y no solo en la más reciente temporada. Con las raíces de su forja atlética acá, eligió residir en otro país y cada cual decide el lugar donde desea vivir.

El pinareño prefirió quedarse y actuar en Cuba, aunque no recibiera grandes sueldos, y renunció también a la gloria del más brillante béisbol del mundo, donde podía haber jugado a gran altura.

Malditos sean el bloqueo y la Helms Burton; no solo por esta herida, claro. Que nadie saque que Linares no estuvo bien en la contienda japonesa: llegó cuando había perdido facultades; en esto tuvo incidencia su labor en nuestros torneos, que estaban por debajo de su calidad. Quiérase o no, eso mella.

OMAR LINARES

Ofensiva: 20 Series Nacionales (SN); 7454 Comparecencias al Bate (CB); 5962 Veces al Bate (VB); 1547 Carreras Anotadas (CA); 2195 Hits (H); 327 Dobles (2B); 54 Triples (3B); 404 Jonrones (HR); 3842 Bases Recorridas (TB); 246 Bases Robadas (BR); 95 Veces Cogido Robando (CR); 1221 Carreras Impulsadas (CI); 11 Toques de Sacrificio (SH); 48 Fly de Sacrificio (SF); 106 Pelotazos (DB); 1327 Bases por Bolas (BB); 675 Ponches (SO); 368 Promedio de Bateo (AVE); 644 Slugging (SLUG); 1700 Juegos Jugados (JJ); 13333 Innings (INN)

Frecuencias: Un extrabase cada 7.59 VB; un jonrón cada 14.76 VB y una carrera impulsada cada 4.88 VB.

Defensa: 285 Errores (E), 5499 Lances (TL), 476 Jugadas de Doble Play (DP), .948 Promedio Defensivo. (AVE)

YULIESKI GURRIEL

15 SN; 5921 CB; 5048 VB; 1078 CA; 1705 H; 327 (2B); 63 (3B); 282 HR; 3004 TB; 153BR 52 CR; 1135 CI; 6 SH; 69 SF; 105 DB; 693 BB; 449 SO; 338 AVE; 595 SLUG; 1336 JJ; 10883.1 INN

Frecuencias: Un extrabases cada 7.51 VB; un jonrón cada 17.90 VB y una carrera impulsada cada 4.45 VB.

Defensa: 212 E; 4450 TL; 436 DP; 952 AVE