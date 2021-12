Rechaza Asamblea Nacional del Poder Popular posición de Parlamento Europeo contra Cuba (+ Tuit)

La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) de Cuba rechazó este viernes la posición injerencista de la Eurocámara contra el país caribeño, postura que definió como selectiva, cínica y reiterada.

A continuación el texto íntegro de la declaración emitida por la Comisión de Relaciones Internacionales de la ANPP:

Nuevamente fuerzas reaccionarias, subordinadas a las posturas más hostiles de los Estados Unidos, han impuesto en el Parlamento Europeo una resolución contra Cuba con el pretexto de presuntas violaciones de los derechos humanos.

Los promotores de ese engendro no han tenido el menor pudor al mentir sobre supuestos casos de torturas y tratos crueles y degradantes cometidos contra defensores de los derechos humanos, que es la manera en que se refieren a personas amparadas y pagadas desde Estados Unidos para subvertir el orden constitucional en el país.

Su empeño en proteger a vulgares delincuentes y mercenarios, deja muy claro el menosprecio por los derechos humanos de los cubanos, cuya principal violación, el bloqueo económico, comercial y financiero estadounidense contra la Isla, siquiera es mencionado.

Los términos injerencistas y el más rancio lenguaje colonialista de la resolución aludida no merecerían atención alguna si no fueran parte del burdo intento por aislar internacionalmente a un país sometido a una guerra no convencional para imponerle un cambio de sistema político contrario a su Constitución.

Por esta vía, de paso, evitan pronunciarse sobre verdaderas violaciones de los derechos humanos en Europa, Estados Unidos, Israel y en otros países donde sí tienen lugar esas prácticas.

Semejante postura selectiva, cínica y reiterada atenta en primer orden contra la credibilidad del Parlamento Europeo, y contrasta con las relaciones de respeto mutuo y el diálogo político existentes entre Cuba y la Unión Europea.

Frente a los impulsores de un documento que encarna la ignominia de esa institución, se alzaron firmes las voces de denuncia de eurodiputados opuestos a esta injusticia. Agradecemos a ellos, a los 150 que se opusieron y a otros 119 que no respaldaron el documento, por su postura ética.

La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular rechaza categóricamente esta resolución y denuncia ante el mundo esta nueva agresión contra Cuba y su pueblo.

La Habana, 17 de diciembre de 2021

El Europarlamento no tiene autoridad moral para condenar a #Cuba cuando ignora graves y flagrantes violaciones de DDHH en muchos lugares, particularmente en EEUU y en Europa. Revela su vínculo con planes desestabilizadores vs nuestro país promovidos con fondos federales de EEUU. — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) December 17, 2021

Tomado de: Sitio web de ANPP