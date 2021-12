El hombre que sabía volar

**Dedicado a Will Eisner y al principal personaje de sus historietas, el Spirit, que tanto alegró mi niñez.

Podía volar. Por fin había cumplido con su obsesión. Desde niño soñó con poder juguetear entre las nubes. Ah, ese ver desde muy arriba el mar, los ríos, los árboles, los sembrados, las casas, sin estar montado en un avión. Y subir, subir, subir por sí mismo.

Los brazos como alas. El pataleo de las piernas como impulso. Aprendió observando a las aves primero. Después a los aeroplanos. A cualquier aparato de esos sea deportivo, comercial, bélico. Años en esto. Un buen día, ¡hecho!

Era su gran secreto. También su gran amor realizado. Quiere compartirlo. Ya enseñará a volar a todo el que lo desee. Planeó en el cielo de aquel rincón escondido. El verdor de la vegetación. La tranquilidad de las aguas. La carrera de unos ciervos. La cercanía de un águila. Envuelto en la dicha, escogió un claro para aterrizar. Echa a andar. Si aprieta el paso llegará a la estación de trenes antes de la salida del que lo llevará cerca del hogar. No quiere volar para todos a destiempo. No es el momento. Esperará. Llegará.

Al principio pensó en usar las redes sociales, la televisión, la radio, las publicaciones. En carteles por diversos sitios. Su nombre en rojo, en grande junto al anuncio de la hazaña. Desechó la idea. Mejor es sorprender a la gente.

Ha visitado varias veces el edificio escogido. Desde lo más elevado se arrojará. Casi no puede dormir. Cuando lo logra, se ve como en un filme.

Desde el cielo, asombra, comienza a congregar, alegra. Desciende, compra un emparedado; un sándwich, como se dice acá. Desde que emigró ha sido su salvación en muchas ocasiones. Su remedo de almuerzo. Luego, regresa a su quehacer entre las nubes y lo más alto de las construcciones. Lo saludan eufóricos, asombrados. Los más exaltados hacen flotar banderas. Despierta con una sonrisa invadiéndole el rostro.

Pasa algo más de una semana. ¡Hoy será el día! Con la mejor ropa que tiene. Bien afeitado. El tinte bien puesto para afincar lo negro del pelo y ocultar las canas que empiezan a molestar. “Que brillen los zapatos. Nada de tenis. Elegante al estilo de lo que voy a hacer. Me rodearán miles de transeúntes, la prensa, ¡cientos de entrevistas…! Seré persona por fin. Llenará mis bolsillos. ¡Lograré tantas cosas, Dios mío!”

Está en la cima de la torre seleccionada. En la cima del inicio de su anhelo supremo. Se lanza. Da unas vueltas. Todavía no se han dado cuenta. Apretará con sus demostraciones. Una especie de salto mortal y… ¡Ese avión, están locos…! El terrible choque. Hay más… Las explosiones. El derrumbe. La destrucción. La sangre, la sangre, ¡la sangre! Se vive el 11 de septiembre de 2001. ¿Quién se va a fijar en sus acrobacias? El hombre que aprendió a volar por sí mismo se tragará su descubrimiento junto a sus sueños: será uno de los tantos fallecidos por aquel horror.

Despierto. Enseguida escribiré lo que se me apareció mientras dormía. Que no se escape. Me gusta. ¿Gustará? Voy a encabezarlo con estos conceptos martianos que ya cité en el prólogo que le hice al libro de las crónicas deportivas de Pablo de la Torriente Brau. Otra locura desde el título: Recuerdos de la próxima Olimpiada. Aquí está…Voy. “Preservad la imaginación, hermana del corazón, fuente amplia y dichosa. Los pueblos que perduran en la historia son los pueblos imaginativos. La imaginación ofrece a la razón, en sus horas de duda, las soluciones que ésta, en vano, sin su ayuda, busca. Es la hembra de la inteligencia, sin cuyo consorcio no hay nada fecundo”.