Bádminton cubano: retos y aspiraciones

El bádminton cubano apenas tuvo competencias internacionales en el 2021. Este deporte no alcanzó medallas en los Juegos Panamericanos Juveniles de Cali 2021, pero la juventud de sus atletas llena de optimismo a los directivos de este deporte.



Cubahora pudo conversar con Alexis Ramírez, comisionado nacional y presidente de la federación cubana, quien hizo un resumen sobre lo que aconteció con este deporte y los planes futuros.



Hágame un recuento del 2021 tan marcado por la pandemia.



“El año 2021 ha estado marcado por las limitaciones que impuso la Covid-19. Son limitaciones logísticas, de participación, de calendario, financieras también. Hemos estado limitados en casi todo.



“También en acceso a recursos que garantizan la preparación, como es el caso de los implementos deportivos, y el calzado deportivo especializado”.



Hábleme del bádminton cubano en los Juegos Panamericanos Cali 2021.



“Fue lo más significativo del año para nosotros. Este evento vino a salvar el año desde el punto de vista competitivo, y también aportó satisfacción competitiva a los atletas. No podemos hablar solamente de evaluación de resultados porque después de dos años sin competir era muy difícil hacer predicciones sobre resultados relevantes.



“El objetivo era evaluar cómo se encontraban los atletas en el inicio del ciclo olímpico, y el nivel de los rivales”.



¿Cómo valora la reserva en este deporte?



“En el marco de la selección nacional las potencialidades se manifiestan como las habíamos planteado. Se han perdido dos años. Son atletas que ya debieron haber tenido un despunte competitivo.



“Prácticamente se nos atrasaron dos años, cosa que en el deporte es mucho tiempo. Pero fue así para todo el mundo. No es cosa para quejarse de ello, sino proyectarse al futuro, organizar el trabajo, y plantearse metas”.

Foto: Internet.

¿Qué puede decirme del próximo ciclo olímpico?



“El año que viene será prácticamente muerto, pero tenemos que potenciar al máximo estas figuras jóvenes, obtener las clasificaciones porque los dos períodos clasificatorios casi van a coincidir.



“El objetivo es asistir con equipo completo a los Centroamericanos y del Caribe, y con la mayor cantidad de atletas a los Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023.

“De manera ambiciosa nos estamos proyectando en mantener la primacía en los Centrocaribe, aunque sabemos que será un reto difícil de cumplir por la juventud de los atletas que tenemos”.



¿Cuáles son las proyecciones de estos atletas, y de Osleni Guerrero?



“Osleni Guerrero es nuestra principal figura y trataremos de reorientarlo a la modalidad de dobles, que es menos exigente desde el punto de vista físico, porque ya está un poco envejecido desde el punto de vista competitivo. Tenemos potencialidades con Leodanis Martínez, y el jovencito Roberto Carlos Herrera, que participó en Cali.



“Sin embargo, en el sector femenino las atletas son muy jóvenes, como Yeily Ortiz con 21 años que es la figura principal, y tendrá que asumir esa responsabilidad, a pesar de su juventud. Las otras figuras son muy jóvenes como Thalía González, Marianne González, que son atletas que tendrán que imponerse”.



¿Optimista?



“En el deporte hay que ser optimista siempre. El deporte es optimismo y tenemos que ser optimistas. Con todas las limitaciones que tenemos, que son muchas, pero todo el potencial de nuestros técnicos, de todo el sistema del Inder del que recibimos mucho apoyo en el deporte comunitario, y en el inicio del alto rendimiento con nuestras Eide (Escuela de Iniciación Deportiva Escolar).



“Tenemos mucha confianza en nuestros entrenadores, en su creatividad, en cómo pueden sortear los obstáculos, con nuestros centros de investigación que tanto apoyan al deporte. La tarea que se nos avecina no es fácil, pero somos optimistas en que con todas las fortalezas que tenemos podamos cumplir los objetivos trazados”.



Tomado de Cubahora