El aula, o pensar juntos el mundo posible (+ Audio, Video y Tuit)

El 22 de diciembre de 1961 se dio la noticia de la culminación exitosa de la Campaña de Alfabetización y Cuba fue proclamada Territorio Libre de Analfabetismo. Por lo que ese día se declara como Día del Educador.

Hace más de 20 años mi tía es maestra de primaria. Nunca había estado más de un año fuera del aula desde que inició su vida laboral en 1986. Curso tras curso la he visto preparar a detalle los planes de clase, regresar de la escuela con la ropa manchada por el polvo de la tiza o con la voz tomada de tanto hablar (y alzar la voz).

He visto, también, como desfilan por su casa hombres y mujeres agraciados, que un día fueron alumnos. Estudiantes que arrastran las dudas y convierten el espacio privado en una extensión del centro docente, y hasta padres enojados que deciden increpar a deshora, y en el ámbito personal.

Con el reinicio de las clases presenciales regresó al aula que acoge su grupo de sexto grado. Dos años después parece que el mundo cambió: los niños ya no son tan niños. Las niñas ya no son tan niñas. Ahora hay nuevos atuendos, nuevas reglas. El Ecuador de sus mundos es el virus. Todo, invariablemente, termina o empieza antes o después de la COVID-19.

Feliz #DíaDelEducador. A todas y todos los que consagran sus horas a la noble tarea de enseñar y educar, de preparar a los más nuevos para la vida. Gracias. #CubaVive pic.twitter.com/TGAAnKW54c — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) December 22, 2021

Replantearse los modos de enseñanza y la estructura del sistema educacional, con todas sus complejidades, son debates inacabados que el escenario pandémico ha (re) colocado sobre la mesa. Sin embrago, hay cosas que nunca cambian. El aula -o más bien- lo que sucede en su interior, es una de ellas.

Esas cuatro paredes siguen siendo válvula de escape, muro protector y caja de Pandora. Una mezcla de todo lo que enfrentan o pudieran enfrentar los infantes. Hasta ella llegan los niños con la vida a cuesta, y los maestros, que también cargan con la suya, deben estar listos (lo que sea que eso signifique) para hacerle frente. El aula puede ser un mar en calma, un parque con niños correteando, o un panal de abejas que alguien golpea sin previo aviso.

Hogares disfuncionales, divorcios, carencias económicas, indispensables para un desarrollo normal en cada uno de los órdenes de la vida, son algunas de la situaciones que mi tía ve repetirse -con más o menos frecuencia- año tras año. A ello se une el acoso y las discusiones entre compañeros de grupos. Y más, mucho más.

A veces le pregunto cómo hace para lidiar con este tipo de situaciones. Por decir algo, me habla de la experiencia, de la paciencia. No me dice mucho más. Supongo que hay cosas que no se pueden explicar con palabras. Pero yo la he visto haciendo más de lo que dice.

La he visto defender a sus alumnos de otros compañeros, de otros maestros, y hasta de sus propios padres. Jamás ha permitido burlas de ningún tipo hacia estudiante alguno y, sobre todo, la he visto escuhar y creer lo que sus niños tienen para decirle. Cuando la veo recuerdo a mis maestros, muchos de ellos aún activos, que hicieron lo posible y lo imposible porque la escuela fuera un lugar mejor donde explorar la vida.

No sé si maestros como ella quedan pocos. Es posible. Tampoco sé si esos maestros, a quienes admiramos y consideramos “buenos” tienen las herramientas óptimas para educar a una generación diferente, como son todas las generaciones que se suceden. “(…) Las problemáticas educativas exceden, y muchísimo, los diarios íntimos de la vieja y buena escuela (…). Cuando se está por opinar sobre política educativa trayendo un recuerdo de la propia biografía escolar debería realizarse un filtro: ¿Qué violencias silencia, esconde tu anécdota? ¿Qué compañeros y compañeras, o incluso docentes, sufrieron para que vos te construyeras ese recuerdo inmaculado desde el que juzgas a los docentes y alumnos del presente?” (1), reflexiona el profesor argentino Manuel Becerra.

Lo que si sé, es que en cada maestro que quiera educar, y en cada aula que logre ser ágora y no tribuna, hay una posibilidad de formar una persona de bien. Y sé, además, que en la vida de cada persona hay, al menos, un educador o educadora inolvidable. Teresa Cordero es una de ellas; parte de su historia, en el siguiente testimonio, elaborado por la periodista Elena Iglesias:

