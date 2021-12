Animarán nueve cubanos los play off del béisbol mexicano

Nueve cubanos, entre ellos un habanero, aparecen en las nóminas de seis de los ocho equipos que animarán desde este sábado los play off de la Liga del Pacífico del béisbol mexicano, en la que solo quedaron eliminados Cañeros de los Mochis y Venados de Mazatlán.



El capitalino Josuán Hernández, quien comenzó la temporada con los Mochis, terminó con Sultanes de Monterrey, equipo en el que se desempeña en el jardín derecho y jugará los play off.



Hernández, quien también puede defender la tercera almohadilla, cerró la fase regular con average ofensivo de .297, tras intervenir en 54 partidos de la campaña, en los que conectó 12 dobles, par de triples y tres cuadrangulares, con 22 remolques.



El giraldillo, que solo jugó una temporada con Industriales en Series Nacionales, aparece como el tercer cubano con mejor promedio ofensivo en la liga, solo superado por el matancero Yadir Drake quien terminó con .305 y el granmense Roel Santos, quien lo hizo para .302.



Drake estará en la postemporada con Algodoneros de Guasave, en tanto Santos, con el pinareño Maykel Serrano, jugará con Mayos de Navojoa.



Completan la lista de cubanos en los play off del béisbol mexicano, el lanzador mayabequense Elián Leyva y el jardinero Rusney Castillo, ambos con Naranjeros de Hermosillo, el matancero Yoanner Negrín con Yaquis de Obregón, y el pinero Félix Pérez y el camagüeyano Dariel Álvarez con Charros de Jalisco.



Mayos de Navojoa fue el equipo más dominante en la temporada. En la primera vuelta terminó en primer lugar y en la segunda concluyó en tercero, sin embargo en el cómputo general quedó en la cima.



Mejores clasificados



Mayos de Navojoa



Naranjeros de Hermosillo



Algodoneros de Guasave



Charros de Jalisco



Peores clasificados



Águilas de Mexicali



Yaquis de Ciudad Obregón



Sultanes de Monterrey



Tomateros de Culiacán

La postemporada comenzará este sábado 25 de diciembre, el domingo 26 se jugará el segundo choque. Este primer play off será a ganar cuatro de siete juegos.



En caso de disputar los siete partidos se conocerían los cuatro semifinalistas el próximo 2 de enero.



Culiacán enfrentará a Mayos, Sultanes a Naranjeros, Yaquis rivaliza con Algodoneros, y Águilas de Mexicali se mide a Jalisco.



Las series comenzarán en el campo de los mejores clasificados, es decir Mayos, Naranjeros, Algodoneros y Jalisco. En los siguientes tres juegos los peores clasificados jugarán como locales.