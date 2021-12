Juegos Olímpicos de Tokio: momento cumbre del deporte en 2021

Con la delegación más pequeña de las últimas seis décadas, 69 atletas, asistió Cuba a los Juegos Olímpicos de Tokio, la principal cita deportiva de 2021 para el deporte mundial y donde la representación antillana consiguió ubicarse entre las primeras 20 naciones del mundo.



Bajo el lema Hagámoslo por Cuba se compitió en la capital nipona en 15 disciplinas deportivas y se conquistaron igual cantidad de medallas, siete de oro, tres de plata y cinco de bronce, con protagonismo para el boxeo, canotaje y lucha, que aportaron las coronas.



El deporte de los puños lideró a la comitiva, cuando con solo siete púgiles se agenciaron cinco preseas: las doradas de Andy Cruz, Roniel Iglesias, Arlen López y Julio César La Cruz y el tercer lugar de Lázaro Álvarez.



El matancero Cruz alcanzó su primer oro en el debut olímpico, en tanto el pinareño Iglesias, el guantanamero López y el camagüeyano La Cruz consiguieron sus segundas. El vueltabajero Álvarez se acreditó su tercer bronce olímpico.



Por su parte, la lucha asistió con 12 gladiadores y celebró el cuarto título olímpico consecutivo para el grequista Mijaín López y el inesperado oro del habanero Luis Orta.

A ello se suma la presea de bronce del librista capitalino Reineris Salas, que, en su tercera incursión en citas estivales, logró despedirse con una medalla del deporte activo.



La lista de campeones cubanos en Tokio la completaron los canoístas Serguei Torres y Fernando Dayán Jorge, quienes estamparon un récord para la competencia en la canoa biplaza a mil metros.



A los ocho campeones se unen los subtítulos del saltador Juan Miguel Echevarría, la judoca Idalis Ortiz, y el pistolero Leuris Pupo, y los terceros puestos del taekwandoca Rafael Alba, primer medallista cubano en Tokio, el saltador de largo Maykel Massó y la discóbola Yaime Pérez.



Otras faenas destacadas del deporte cubano en los juegos, que merecen señalarse pese a no llegar al podio, se las acreditaron la velocista Roxana Gómez, finalista en la vuelta al óvalo con marca personal incluida, el quinto lugar de la judoca Kaliema Antomarchi (78 kilos) y el sexto lugar de las canoístas Yarisleidis Cirilo y Katherin Nuevo en el C-2 a 500 metros.



Como sucede en este tipo de competencias hubo atletas que no estuvieron a la altura esperada y aquí cabe mencionar al luchador Ismael Borrero, monarca en Río de Janeiro 2016, y que esta vez resultó eliminado en octavos de final, y el judoca Iván Silva, quien no pasó de su primer combate en la categoría de los 90 kilogramos.

En cuanto a deportes, el atletismo, aún cuando se adjudicó tres medallas, volvió a quedar en deuda, en una disciplina donde los tiempos y marcas tienen protagonismo por encima de los resultados.



El saltador Massó (8,21 metros) y la discóbola Yaime(65,72), medallistas de bronce, no consiguieron marcas de relevancia, y lo mismo sucedió con la también discóbola Denia Caballero, el triplista Christian Nápoles y el saltador de altura Luis Enrique Zayas, quienes registraron resultados discretos y no llegaron al podio.



En el deporte rey hubo tres atletas que llegaron a Tokio lesionados, dos de ellos no se presentaron a la competencia, los triplistas Leyanis Pérez y Andy Díaz, en tanto la heptalonista Yorgelis Rodríguez abandonó en la primera de las siete pruebas que conforman esta especialidad.



En resumen, Cuba registró una destacada faena en la justa estival, mejorando las actuaciones de Juegos anteriores, pues desde Atenas, Grecia, en 2004, no se conseguían una cifra significativa de medallas de oro.



En la capital helénica fueron ocho y luego los números descendieron a solo tres en Beijing 2008 y cinco en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, respectivamente.