Balonmano cubano: tras un 2021 de crecimiento surgen nuevas metas

Para el balonmano este 2021 estuvo marcado por la carencia de competencias, a partir de las limitaciones que impuso la Covid-19 y los efectos del bloqueo económico de Estados Unidos contra la nación caribeña, que impidió la participación de Cuba en eventos organizados en ese país.



Al respecto, Franklin Salvador Guevara Balcázar, comisionado nacional y presidente de la Federación Cubana de Balonmano, expresó: “Solo tuvimos la oportunidad de participar en el evento clasificatorio masculino de México, en el cual nuestro equipo obtuvo el boleto para los I Juegos Panamericanos Juveniles de Cali, y aunque se desarrolló un torneo que daba plazas para el Campeonato del Mundo, en el sector femenino, por ser sede Estados Unidos, Cuba no pudo intervenir ”.



No obstante, Cuba estuvo representado rn uno y otro sexo en los panamericanos Júnior de Cali-Valle, mostrándose como un deporte que resurge, refirió el comisionado.



“A pesar de no obtener medallas en estos juegos, estamos muy contentos con la actitud de los muchachos y el cuerpo técnico en esta competencia, donde se obtuvo el cuarto lugar en el masculino, peleando siempre hasta el último minuto y el quinto en el femenino, mostrando carácter competitivo y el avance del balonmano cubano en los últimos años”, explicó.

Para el 2022 ya están definidas las principales proyecciones de este deporte en Cuba, precisó, Guevara Balcázar. “Estaremos centrados en la participación en eventos juveniles, sub.19, sub.21 y sub.23, en los cuales pretendemos dar continuidad al desarrollo de la reserva deportiva.



“Además está previsto el clasificatorio masculino para el Campeonato del Mundo y estamos tratando de que sesta competencia se pueda desarrollar en nuestro país”.



Igualmente hizo referencia al proceso de contratación de jugadores en ligas foráneas. “Sigue siendo el proceso de contratación de atletas a través de la Federación Cubana una de las principales proyecciones. Ya tenemos 15 contratados en ligas extranjeras, principalmente en Europa.



“Los últimos se incorporaron a clubes de Portugal este mes de diciembre, algo que contribuye al desarrollo técnico y táctico de los muchachos, que luego debe reflejarse en los resultados nuestros en eventos internacionales.



“Todo esto va a la par con la continuidad del trabajo en la base, que es de donde se nutren los centros especializados y el lugar debemos seguir fomentando la práctica del balonmano desde edades tempranas”, subrayó.

Asimismo, el federativo mencionó otros aspectos cruciales como “la labor de mantenimiento y recuperación de las áreas y la superación de los profesores”.



Guevara Balcázar se refirió al protagonismo de La Habana en la materialización de cada una de las proyecciones.



“Próximamente discutiremos el programa de preparación del deportista para llevar a cabo el nuevo ciclo olímpico y La Habana, como en los demás deportes, tiene incidencia en este proceso por su historia de buenos resultados en el balonmano, por sus potencialidades desde el punto de vista de infraestructura, nivel poblacional, lo que la convierte en una potencia”.



Los resultados del balonmano cubano en el año que concluye son alentadores y se avizora un futuro que puede posibilitar el paulatino regreso de este deporte a la élite mundial.