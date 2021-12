La agricultura urbana, suburbana y familiar de cara al futuro

Por los resultados obtenidos, La Habana mereció el reconocimiento de provincia destacada en el movimiento de Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar.

Este lunes sesionó el Balance Anual de la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar (AUSUF) en el Jardín Botánico Nacional, con motivo de celebrar el 34 Aniversario de la puesta en marcha de esta iniciativa a nivel nacional.

En el encuentro, donde se analizaron los resultados obtenidos durante 2021 pese a las afectaciones ocasionadas por la COVID-19, productores de todo el país expusieron sus criterios acerca del desarrollo de esta actividad económica, que contribuye a la diversificación de la producción alimentaria y de medicamentos.

De hecho, en la actualidad se trabaja en el perfeccionamiento del proyecto, mediante la colaboración de varias organizaciones como la Fderación de Mujeres Cubanas, la Unión de Jóvenes Comunistas y la Federación Estudiantil Universitaria, así como con entidades del Ministerio de Educación, Fuerzas Armadas y Ministerio del Interior.

Incrementar la producción para abastecer al sector turístico, impulsar el crecimiento del ganado, y por tanto la producción de carne, vincular la AUSUF con el cultivo de caña de azúcar, tributar más a las instituciones y entidades estatales como escuelas y círculos infantiles quedan como principales proyecciones para el 2022.

Además, la inserción de los organopónicos y similares como nuevos actores económicos, constituye una de las prioridades de los productores de todas las provincias, quienes expresaron su disposición a poner la ciencia en función de la producción de alimentos, azúcar y medicamentos.

De la misma manera, los agricultores reconocieron la importancia de apoyar al país en la lucha contra la COVID- 19 mediante las donaciones a los centros de aislamientos y hospitales.

“Los resultados alcanzados por este movimiento son fruto de los esfuerzos de todos los productores, no obstante, no basta conformarnos con esto. Según el seguimiento que hemos realizado a este proceso, conocimos que 143 comunidades donde la alimentación no es la adecuada. Todavía existen muchos centros de trabajo que no se vinculan a este movimiento y tenemos que enfocarnos en eso. Asimismo, hay que integrar a los estudiantes, las instituciones educativas y a los jóvenes a la producción de alimentos mediante esta iniciativa. Debemos potenciar la cría de ganado y la producción de alimento animal. El trabajo en la tierra es fundamental para alcanzar la soberanía alimentaria”, destacó e viceministro de la República, Jorge Luis Tapia Fonseca

Presidieron la cita Manuel Marrero Cruz, primer ministro de la República, Jorge Luis Tapia Fonseca, viceprimer ministro de la República, Luis Antonio Torres Iríbar, priner secretario del PCC en La Habana, Rodolfo Rodríguez Expósito, viceministro primero de la Agricultura, Elizabeth Peña, directora del programa de Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar.

También participan otros dirigentes del partido, el gobierno, representantes del Ministerio de la Agricultura y productores destacados del país.