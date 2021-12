Habanero Guzmán y el Napoca cierran con éxito el 2021

El basquebolista habanero Karel Guzmán y su equipo el U-Banca Transilvania Cluj Napoca despidieron el 2021 con una nueva victoria ante el Dinamo Bucuresti, en el partido de vuelta de la Copa Rumana de Baloncesto.



Al triunfo alcanzado el pasado lunes (72×68), el Napoca sumó esta vez victoria de 83×76, con lo que aseguraron su clasificación para la Final Four.



Los discípulos del técnico rumano Mihai Silvasan se impusieron este jueves en los tres primeros cuartos del partido por 29-14, 18-9 y 24-19 y solo cedieron en el segmento final 12×34 cuando le dieron posibilidades a los jugadores de la banca.



En el partido, disputado en la polivalente del Napoca, vieron acción los 12 jugadores de la plantilla, y nueve de ellos sumaron puntos, con destaque para el estadounidense Elijah Jarrod Stewart, quien marcó 19 unidades y se hizo de siete rebotes, para obtener una valoración de 29.



Por su parte, el capitalino Guzmán, en poco más de 13 minutos sobre la cancha, consiguió ocho puntos y capturó cinco rebotes para obtener una valoración de nueve.



El zurdo, integrante del equipo nacional cubano, mostró efectividad de 3-2 en tiros de campo, se fue de 2-0 en triples y de 4-4 desde la línea de tiradas libres.

Al cierre del choque el seleccionador rumano Mihai Silvasan se refirió al resultado del encuentro y el boleto alcanzado para la Final Four.



“Fue un partido en el que logramos lo que nos propusimos. Y aquí no me refiero solo a la clasificación para la Final Four. Evidentemente ese era el objetivo principal. Queríamos mostrar una cara diferente después del partido de Bucarest.



“Creo que desde el primer minuto lo demostré, salvo en el último cuarto, cuando nos relajamos y usamos fórmulas de juego que no suelo usar.



“Agradecemos a la afición por estar con nosotros y por apoyarnos en cada partido. Esperamos que la pandemia no nos moleste más y no impida que la afición venga al gimnasio. Les deseo un feliz año nuevo y que solo tengan cosas buenas con nosotros”, comentó.



El U-Banca Transilvania, que lidera de forma invicta la Liga Nacional de Rumanía, cerró con este desafío las acciones del presente año, y en su próximo choque se las verá el martes 4 de enero, también en casa, con el Baschet Petrolul Ploiesti, en duelo correspondiente a la jornada 12 de la liga.



Con 11 victorias sin derrotas, Napoca comanda el certamen liguero, donde compiten 16 clubes, secundado por el Voluntari y el Oradea, que comparten la segunda posición con 10-1.