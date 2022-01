¿Por qué el premio internacional Abelardo Raidi a Jesús González Bayolo?

Jesús González Bayolo ha sido acreedor recientemente del premio por la obra de la vida que otorga la Asociación Internacional de Periodismo Deportivo en América. Corresponde profundizar en el quehacer y el sentir del galardonado.



Llegó muy joven al periódico Juventud Rebelde, en 1970, dispuesto a dar jaque mate a cualquier obstáculo que se interpusiera a sus sueños y esperanzas.



Con esa imagen podemos caracterizarlo al enlazar su pasión por el ajedrez, no exenta de los saberes y su combatividad. Lo demostró en los años que laboró allí y más allá del diario y del propio periodismo.



Reportó con gran calidad varios deportes y se convirtió en uno de los mejores especialistas en el levantamiento de pesas, brillante en lo nacional y al reseñar mundiales y otras citas de los forzudos.



Como era de esperar, marcó pautas en el país al escribir sobre ajedrez, ese arte, deporte y ciencia nacido en la India. También ocupó el cargo de presidente de la Comisión Nacional de Historia del Ajedrez.



No se limitaba a las lides atléticas. Era capaz de reportar la brega en el sector agrícola o en una secundaria. Cuando se sintió preparado, crónicas hizo hasta para la primera plana. Lo enviaban, se lo pedían o el mismo lo buscaba. En cierta ocasión comentó: “Un colega se quejaba de que en cuanto termina la Serie Nacional de la pelota no sabe qué va a escribir. Le dije Yo tengo siempre de qué escribir con solo echarle una ojeada a lo que me rodea…”.



Jefe de redacción del diario de la juventud, desde 1999 hasta el 2001, donde destacó por la organización, disciplina y el espíritu de sacrificio. En el 2002, al calor de la simultánea gigante del 7 de diciembre, la dirección del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación lo convocó a pasar a trabajar en el Instituto Superior Latinoamericano de Ajedrez, que sería fundado. Accedió, sin dejar de colaborar con el periódico.



Sobresalió en su nueva trinchera, convertida hoy en el Centro de Estudios del Ajedrez, con la misma función formadora para el área, adjunta a la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y del Deporte Manuel Fajardo.



Integrante del comité de publicidad y prensa de la Federación Internacional de Ajedrez entre 1994 y el 2010; profesor de las clases por televisión perteneciente a la Universidad Para Todos a partir del 2003 y columna central del documental sobre la Olimpiada de La Habana de 1966.

González Bayolo es Premio Nacional de Periodismo Deportivo por la Obra de la Vida, en 2017. Le fue entregado en el 2020 el diploma Fernando Portuondo del Prado por la Unión de Historiadores de Cuba, en reconocimiento de sus altos méritos en la enseñanza de la historia desde hace más de 40 años, organismo del que forma parte como miembro de su sector deportivo.



Posee robusta obra, en la que destacan los libros Fidel y el ajedrez, Daniel Núñez, entre barras y discos, y Capablanca, canciller del ajedrez. En 2019, añadió Un grande conocido como Guillermito García, en coautoría con Danilo Buela, publicado por la Editorial Deporte, y una presencia significativa en el volumen a varias manos (Editorial Academia) titulado Los niños prodigios del ajedrez, la más completa publicación existente en el mundo sobre el tema.



En el volumen Nicolás Guillén y el deporte resalta la conexión entre la prosa y los versos del Poeta Nacional con las lides del músculo, en la que se toca su trato a la disciplina de la diosa Caissa, aunque el bardo confiesa estar más cerca del dominó y escribió una defensa sobre este contender tan cubano, y hasta tuvo cierta discrepancia por ello con el Che, quien llegó a regalarle un ajedrez de bolsillo y “…en tono un poco agrio le dijo: a ver si aprendes”, como se narra en el capítulo XI: Guillén, el Che y el ajedrez.



En Nicolás Guillén y… se acoge con narración atrayente y depurada, una certera investigación sobre la prosa y los versos del Poeta Nacional ligados a lo agonal.

También vibran poemas ajedrecísticos de Tadzhiko Firdusi (Siglo II de Nuestra Era), Juan de Ribera (1605), Gerónimo Vida, Jorge Luis Borges, Eliseo Diego, Excilia Saldaña, Lord Dunsany, Felipe Meri, José Luis Cueto, Olga Rodríguez Colón, Fausto Quintero, la versión anónima acerca de La Inmortal, victoria de Anderssen sobre Kieseritzky en Londres 1851, y la interesante familia De Greiff. El propio González Bayolo abraza lo lírico: Al sur del tablero y Jaque que late en la casilla 32.



Toda esta obra a pesar de padecer de problemas físicos que le dificultan grandemente la traslación y lo mantienen sobre la cama desde 2013.