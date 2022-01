A la plataforma con la clavadista Anisley García

Durante los I Juegos Panamericanos Júnior muchas personas estuvieron pendientes de la actuación de los atletas de Cuba. Entre los deportes que acapararon la atención estuvo el clavados, cuyos representantes, encabezados por la habanera Anisley García Navarro, hicieron que con cada entrada al agua saltar de sus asientos muchos de los que seguían el evento.



Acerca de lo realizado en Cali, Tribuna de La Habana conversó con Anisley, “La Tuti”, quien accedió a narrar cómo fue el proceso hasta su llegada a la sede del Panamericano Júnior, a la cual arribó tras vencer varias lesiones que afectaron su preparación.



Al respecto, comentó que fue un poco complicado, “la preparación fue cortica, tuve menos tiempo que el resto de mis compañeros. Primero estuve lesionada de la rodilla, que me impedía bastante en ese comienzo de los entrenamientos. Cerca del evento me lastimé un tríceps y estuve casi dos semanas sin hacer nada.



“Hicimos una prueba control, donde yo estaba lesionada, pero me decían debía tirarme, y eso me sirvió para medirme. Me di cuenta, estaba un poco rezagada en comparación con el resto del equipo, y me tuve que poner más fuerte, para poder hacerlo mejor”.



Al indagar qué se siente, tan joven, llevar la mayor responsabilidad en el equipo encima, y trabajar cuatro días seguidos nos aclara: “No diría que tuve que llevar esa carga. Sabía que podía, simplemente tenía que ser yo. Siempre he estado acostumbrada a competir varias veces en todos los eventos, sobre todo en los multideportivos y eso me enseña. Ya vengo preparada, entreno para eso y por eso sale el resultado.



“Tal vez hay quien dice, está cansada. Muchas veces, no me pasa que esté tan cansada en el último evento, sino que ese no es mi fuerte”.

Foto: Internet.

Al comentarle sobre su actuación en el trampolín de un metro, nos explica que, contrario a lo que pensábamos, el de un metro sí le gusta, siendo el de tres metros el que más trabajo le cuesta. Y aclara que todos le agradan, y que “cuando me deje de gustar uno, podría llegar a la determinación, con los entrenadores y la comisión, de no saltarlo más”.



Acerca de la competencia por equipos, con potencias como México, Canadá y Estados Unidos, expresó: “Fue una competencia totalmente distinta a la que siempre hemos estado acostumbrados. Por eso creo nos fue mejor. Lo cogimos con carácter deportivo, de disfrutar. Era una competencia donde no tenías que estar 100 por ciento tenso. Podías saltar, luego apoyar al compañero, gritar, reír y como parece que estamos acostumbrados a entrenar así, eso nos favoreció mucho”.



Con el 2023 cada vez más cerca y las competencias de los Juegos Centroamericanos y los Juegos Panamericanos a realizarse en un mismo año por primera vez en la historia, se imponía saber cómo piensa llegar Anisley a ambas confrontaciones. Al respecto, contestó: “Siempre me preparao para llegar lo mejor posible. Voy a hacer todo lo que pueda para que las lesiones no me afecten, porque sé que eso me frena mucho. Las lesiones, de pasarme, serían mi mayor piedra en el zapato, por eso es donde más énfasis debo poner. Lo otro es entrenar bien y prepararme para llegar en buena forma”.



Antes de la despedida, la pregunta que no podía faltar, Anisley y la próxima cita olímpica. “Competir en París 2024 es mi sueño. Como ya lo había dicho, tanto para el centroamericano, como para el panamericano voy a entrenar pasito a pasito, que van a ir saliendo las cosas. Y si se da la oportunidad de ir a los Juegos Olímpicos, pues a disfrutarlo”.



Con esa respuesta, terminamos una ‘intensa sesión de saltos’, y llegó la despedida con la seguridad de que, cuando Anisley y compañía vuelvan a competir, en miles de hogares cubanos vibraremos con ellos con cada entrada al agua.



Tomado de Tribuna de La Habana