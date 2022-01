Universidad de La Habana: 294 años de historia (+ Tuit y Fotos)

Fundada el 5 de enero de 1728 por frailes dominicos del convento de San Juan de Letrán, la Universidad de La Habana (UH), institución de su tipo más antigua de Cuba, conmemora este miércoles sus 294 años de fundada, reconocida por su excelencia académica.

En ocasión de la fecha, el alma mater preparó un programa de actividades que incluye la realización de un acto central en el Colegio Universitario de San Gerónimo, con la presencia de autoridades del sector y otros invitados.

La UH cuenta con 16 facultades, tres entidades de Ciencia, Tecnología e Innovación, un instituto y centros de investigación en una variedad de campos. Además, tiene una matrícula de 14 mil 214 estudiantes de pregrado y mil 273 profesores en su claustro.

De acuerdo con el portal web de la casa de altos estudios, su misión es contribuir al desarrollo económico, social, cultural y político, a través del despliegue de los procesos de formación continua de profesionales integrales, ciencia, tecnología e innovación y extensión universitaria.

En sus aulas estudiaron figuras de renombre en la historia de Cuba, como Carlos Manuel de Céspedes, Ignacio Agramonte, Antonio Guiteras, Juan Marinello, José Lezama Lima, Dulce María Loynaz, Roberto Fernández Retamar y el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro.

#FidelCastro: "Fue un privilegio ingresar en esta universidad (…) porque aquí me hice revolucionario, porque aquí me hice martiano y porque aquí me hice socialista"

— Universidad de La Habana (@UdeLaHabana) January 5, 2022