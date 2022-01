Actualización de los recorridos de las rutas de taxis Gazellas en La Habana

El Ministerio de Transporte publicó en su sitio web una actualización de los recorridos de las rutas de los taxis colectivos denominados Gazellas en La Habana.

A continuación les ofrecemos la información actualizada:

Ruta Número Uno

Origen: Arroyo Naranjo, Avenida Almendros y Calle Rosales (Secundaria del reparto Eléctrico)

Destino: Plaza, calle Quinta entre C y D (Calle Quinta y D, Vedado)

Itinerario: Calle Camilo Cienfuegos-Calzada de Managua-Calzada de Diez de Octubre-Infanta-San Lázaro-calle 27 Noviembre-Universidad-calle G-calle Tercera-calle C, hasta calle Quinta y D, Vedado. Al regreso utilizan calle Quinta en vez de calle C y calle Tercera; calle Ronda en vez de calle 27 Noviembre, a su recorrido.

Tramo 1: Calzada Diez de Octubre y Lagueruela (La Víbora)

Tramo 2: Calzada Diez de Octubre y calle San Francisco (cerca Esquina de Tejas)

Tramo 3: Calle Quinta entre C y D (Calle Quinta y D, Vedado)

Ruta Número Dos

Origen: Boyeros, calle Beatriz, entre calle Ocho y calle Seis (frente al policlínico Capdevila, Boyeros).

Destino: Calle F y calle 27, Vedado (interior del Parqueo Estatal).

Itinerario: Calle Beatriz- calle Ocho- calle E- Aldabó- 100- Calzada de Bejucal- Porvenir- Calzada de Luyanó- Villa Nueva- Calzada Concha- Cristina- Padre Varela (Belascoaín)- San Lázaro- Universidad- Calle G, rotonda, calle 29- calle F y calle 27 Vedado (interior del Parqueo Estatal). Al regreso por F hasta 23, luego G hasta Universidad- utilizan Ronda en vez de 27 Noviembre, Matadero para llegar a Cristina, Fábrica en vez de Villa Nueva y calle Seis en vez de calle Ocho para llegar a calle Beatriz.

Tramo 1: Calzada de Bejucal y Calle Perla.

Tramo 2: Hospital Miguel Enríquez (La Benéfica)

Tramo 3: Calle F y calle 27 Vedado

Ruta Número Tres

Origen: La Lisa, calle 266 y 27 (San Agustín).

Destino: Habana Vieja, Egido y Bernaza (Parque Las Piedras).

Itinerario: Calle 266 y 27- calle 250- Avenida 51- Calzada del Cerro- Monte- Zulueta- Apodaca- Egido y Bernaza. Al Regreso: Dragones- Amistad en vez de Zulueta, Apodaca y Egido; a su recorrido.

Tramo 1: Avenida 51, calle 122 y 124.

Tramo 2: Calzada de Puentes Grandes, entre Avenida 26 y Diego Velázquez.

Tramo 3: Egido y Bernaza (Parque Las Piedras).

Ruta Número Cuatro

Origen: Boyeros, calle 413 y 202 (17 y 16) (Santiago de las Vegas).

Destino: Plaza de la Revolución, calle O, 27 y calle 25 (27 y O).

Itinerario: Calle 413- calle 184- Avenida de los Mártires de la Independencia- Avenida Rancho Boyeros- Avenida Independencia- Avenida de los Presidentes (calle G)- calle 23, calle O hasta calle 27. En su regreso utilizan Infanta en vez de calle O, a su recorrido.

Tramo 1: Entronque de Fontanar.

Tramo 2: Parada del reparto Martí.

Tramo 3: Calle O, entre 27 y calle 25 (27 y O).

Ruta # 5

Origen: Boyeros, calle 413 y 202 (17 y 16) (Santiago de las Vegas)

Destino: La Habana Vieja Egido y Arsenal (Estación Central FCC)

Itinerario: Calle 413- calle 184- Ave. De los Mártires de la Independencia- Ave. Rancho Boyeros- Calzada de Vento- Ave. Santa Catalina- Primelles- Calzada de Ayestaran- Ave. Salvador Allende (Carlos III)- Reina- Cienfuegos- Arsenal y Egido. Regreso: Egido- Monte- a su recorrido.

Tramo 1: Entronque Fontanar.

Tramo 2: Calzada de Vento y Santa Catalina.

Tramo 3: Egido y Arsenal (Estación Central FCC)

Ruta # 6

Origen: Guanabacoa, calle Palma e/ 1ra. y calle Real (Santa Fe, Guanabacoa)

Destino: Plaza Calle F y calle 27, Vedado (Interior del Parqueo Estatal)

Itinerario: Independencia Este (Corral Falso)- Rotario- Enlace- 24 Febrero- 10 Octubre- Calzada Regla- Vía Blanca- Virgen del Camino- Calzada de Luyanó- Villa Nueva- Calzada de Concha- Cristina- Monte- Prado- San Lázaro- Universidad- calle G, rotonda, calle 29, calle F y calle 27 Vedado (Interior Parqueo Estatal). Al regreso por F hasta calle 23 luego G hasta Universidad- utilizan Ronda en Vez de 27 Noviembre, Colón para llegar a Prado, Matadero para llegar a Cristina y Fábrica en vez de Villa Nueva

Tramo 1: Calle Enlace (Rotaria) y Calle Modelo (Policlínico de Regla)

Tramo 2: Cristina y Arroyo (Mercado Cuatro Caminos).

Tramo 3: Calle F y calle 27 Vedado

Ruta # 7

Origen: Playa, calle 302 e/ 5ta. y 7ma. (Santa Fe, Playa)

Destino: Habana Vieja Egido y Arsenal (Estación Central FCC)

Itinerario: Calle 302- Ave. 7ma- 5ta Avenida- Calle 120- calle 5taB- Ave. 114- Ave. 9na- Ave.84- Ave.19- Ave.30- 7ma- Ave. 31- Calle Línea- Calle O- Infanta- Zanja- Galiano- Dragones- Monserrate- Arsenal y Egido. En su retorno utiliza Egido en vez de Zulueta, no utiliza la cuadra de Galiano, calle 23 después de Infanta, calle L en vez de calle O y calle 5ta en vez de Ave. 7ma a su piquera.

Tramo 1: 5ta B y 120 (Paradero Playa)

Tramo 2: Ave 31 entre 8 y 10.

Tramo 3: Egido y Arsenal (Estación Central FCC)

Ruta # 8

Origen: Cotorro, calle 101 y calle 38, (La Contuco, Cotorro)

Destino: Plaza Calle 5ta entre C y D (Calle 5ta y D, Vedado)

Itinerario: 101 y 38 (Carretera Central)- Calzada Güines- (Virgen del Camino)- Calzada de Luyanó- Villa Nueva- Calzada de Concha – Cristina- Máximo Gómez (Monte)- Industria- Reina- Ave. Salvador Allende (Carlos III)- Ave. de los Presidentes, Calle G- Calle 3ra- Calle C, hasta Calle 5ta y D, Vedado. Al regreso utilizan calle 5ta en vez de calle 3ra, Amistad en vez de Industria- Matadero para llegara Cristina y calle Fábrica en vez de calle Villa Nueva; a su recorrido.

Tramo 1: Calzada Güines y Calzada San Miguel (Garita Diezmero)

Tramo 2: Hospital Miguel Enríquez (La Benéfica)

Tramo 3: Calle 5ta entre C y D (Calle 5ta y D, Vedado).

Ruta # 9

Origen: Boyeros, calle 190 e/ 409 y 411 (Parque Santiago Vegas)

Destino: La Habana Vieja, calle Egido y Arsenal (Estación Central FCC)

Itinerario: Calle 411- Calle 188- Calle 413- calle 184- Ave. De los Mártires de la Independencia- Ave. Rancho Boyeros- Calzada de Bejucal- Calle Calixto García- Calle Silvia- Calzada San Agustín- Cazada Managua- Porvenir- Calzada de Concha- Fábrica- Ave. del Puerto hasta Egido y Arsenal. Regreso: Entra por calle 188 a calle 409.

Tramo 1: Calzada Bejucal y 287 Habana (Parque Calabazar)

Tramo 2: Calzada de Managua entre La Palma y calle Coliseo.

Tramo 3: Egido y Arsenal (Estación Central FCC).

Ruta # 10

Origen: Regla, calle Martí y Santuario (Emboque de Regla)

Destino: Playa, calle 170, entre 5ta. y 1ra. (Flores)

Itinerario: Calle Maceo- Calle 10 octubre- Anillo del Puerto- Egido- Monte- Paseo Martí (Prado)- Neptuno- calle L- calle 23- calle 28 – Avenida 41- Calle 10- Avenida 3ra – 5ta Avenida- Calle 152 (Náutico). En su regreso en 41 hasta 30 con giro a 41 a buscar 28- calle M en vez de L’ calle San Lázaro – Galiano – Dragones en vez de Neptuno-Zulueta y Arsenal a buscar nuevamente Egido y Calle Martí en vez de Maceo.

Tramo 1: Calle Egido y Arsenal (Estación Central FCC)

Tramo 2: Calle 28 y Ave. 41 (Entronque café Hatuey)

Tramo 3: Calle 170 entre 5ta y 1ra (Flores)

Ruta # 11

Origen: San Miguel del Padrón, calle Ameijeiras entre 5ta. y 7ma., (Base Taxis 82)

Destino: Marianao, calle 39A entre 76 y 78 La Ceguera (Hospital Pando Ferrer)

Itinerario: Avenida José Martí- Calzada de San Miguel- Virgen del Camino- Calzada de Luyanó- Villa Nueva- Calzada de Concha- Cristina- Monte- Reina- Carlos III- Universidad- Calle Ronda- San Lázaro a Infanta- calle 23- ave. 41, calle 76, calle 39A Frente Hospital Pando Ferrer (La Ceguera). En su Regreso utilizan Calle O a Infanta; calle 27 Noviembre en vez de Ronda, Amistad en vez de Industria, Matadero para llegar a Cristina, Fábrica en vez de Villa Nueva y Hermanos Ameijeiras para llegar a Martí a su recorrido

Tramo 1: Calzada de Luyanó y calle Nuestra Señora de Regla (Hospital Hijas de Galicia).

Tramo 2: Calle O e/ 27 y Calle 25 (27 y O)

Tramo 3: Calle 39A entre 76 y 78 La Ceguera

Ruta # 12

Origen: Cotorro, calle 101 y calle 38, (La Contuco. Cotorro)

Destino: Playa, calle 3ra. A y calle 80 (3ra. A y 80)

Itinerario: Calzada Güines- Ave Dolores- General Lacret- Vía Blanca- Ave. 26- Calle 23- Ave 47-Ave 42- 3ra Avenida hasta calle 84, calle 3ra A hasta Parqueo de 3ra y 80. En su retorno utiliza calle 80, ave 3ra, calle 42 a su recorrido habitual, utiliza calle 25 a su recorrido por 26.

Tramo 1: Calzada Güines y Calzada San Miguel (Garita Diezmero)

Tramo 2: Vía Blanca y Palatino.

Tramo 3: calle 3ra A y calle 80 (3ra A y 80)

Ruta # 13

Origen: Guanabacoa, calle 2 e/ calle 26 y calle 28 (El Roble)

Destino: Playa, calle 3ra. A y calle 80 (3ra. A y 80)

Itinerario: Calle 2- calle 24- calle A- calle Coralito- Carretera Cojimar- Calle Estrada Palma- calle Pepe Antonio- calle Martí- calle División- Calzada de Guanabacoa- Virgen del Camino- Calzada de Luyanó- Calzada de Diez de Octubre- Infanta- San Lázaro- calle L- Línea- calle 10- 3ra Ave hasta calle 84, calle 3ra A hasta Parqueo de 3ra y 80. Al Regreso: calle M en vez de calle L; calle Independencia Este (Corral Falso), calle San Francisco y calle Máximo Gómez en vez de calle División y calle Martí; calle Candelaria, calle Santo Domingo y calle Castañedo en vez de calle Estrada Palma; a su recorrido.

Tramo 1: Calzada de Guanabacoa y Carretera Central (Virgen del Camino).

Tramo 2: Calle I e/ calle 11 y Calle Línea (Parque I y Línea)

Tramo 3: calle 3ra A y calle 80 (3ra A y 80)

Ruta # 14

Origen: La Lisa, calle 46, entre Ave. 247 y Ave. 249 (Punta Brava)

Destino: Plaza Calle 11 e/ calle K y calle J (Esquina 11 y K) Vedado

Itinerario: Calle 46 y Ave. 247 (Punta Brava)- Ave. 251- Ave 51- Ave 124- calle 35- Ave.114- Ave. 31- Línea- calle J- calle 17- calle 13- calle 11, hasta Calle I, Vedado. Al regreso utilizan calle 11 a Línea, a su recorrido.

Tramo 1: Ave. 51 y Calle 250.

Tramo 2: Ave. 31 y Calle 76 (La Ceguera).

Tramo 3: Calle 11 e/ calle K y calle J (Esquina 11 y K)

Ruta # 15

Origen: La Habana del Este, calle 5ta. B e/ 164 (Avenida Los Cocos) y 164A (Edificio 18 Planta Alamar)

Destino: Plaza Calle 5ta entre C y D (Calle 5ta y D, Vedado)

Itinerario: 5taB Edificio 18 Planta- Ave. Los Cocos (164)- Ave 7 Alamar- Monumental- Túnel- Capdevila-Zulueta-Dragones-Paseo del Prado-San Lázaro- Universidad- Calle G- Calle 3ra- Calle C, hasta Calle 5ta y D, Vedado.Al regreso utilizan calle 5ta en vez de calle C y calle 3ra, Galiano, Reyna, Monte, Monserrate, Túnel de la Bahía, a su recorrido.

Tramo 1: Vía Monumental y (Puente Cojimar- Bahía)

Tramo 2: Ida: Salida del Túnel, Bar Cabaña. Retorno: Museo de La Revolución

Tramo 3: Calle 5ta y D, Vedado.

Ruta # 16

Origen: La Habana del Este, calle 190 y Ave. 5ta, (Alamar Micro X)

Destino: Playa calle 3ra A y calle 80 (3ra A y 80)

Itinerario: Ave. 5ta- calle 168- Ave. 3ra- calle 162, calle 162B- Ave Los Cocos (164)- Ave. 7ma, Monumental- Túnel- Zulueta, Monte, Reina, ave Carlos III, Zapata, calle 23, calle 28, ave 41, ave 42, ave 3ra, hasta 84, calle 84, calle 3ra A hasta Parqueo de 3ra y 80. En su retorno utiliza ave 47 en vez de ave 41 y calle 28 y Monserrate en lugar de Zulueta.

Tramo 1: Vía Monumental y Ave. Vía Túnel (Puente Cojimar- Bahía)

Tramo 2: Ida: Calle Reina e/ Calle Amistad y Águila (Palacio Central de Computación).

Retorno: Calle Reina e/ Calle Amistad e Industria

Tramo 3: Calle 23 y Calle 25 (Puente Rio Almendares)

Tramo 4: calle 3ra A y calle 80 (3ra A y 80)

Ruta # 17

Origen: Arroyo Naranjo, calle Independencia y Almenares (Managua)

Destino: Cerro San Joaquín y Amenidad (Parque de La Normal)

Itinerario: Independencia y Almenares- Calzada de Managua (Puente 1er Anillo)- 1er Anillo- Ave Rosario- Calzada Güinera a Calzada Bejucal- Calzada de Bejucal- Calzada Diez Octubre- Consuegra- Poey-Ave. Acosta- Mayía Rodríguez- Santa Catalina- Palatino- Calzada del Cerro- San Joaquín hasta Amenidad. Mantiene el recorrido de regreso actual, al no existir posibilidad de cruzar el primer AnilloEn su Regreso utilizan Calle Infanta en vez de calle San Joaquín, y no utilizan Consuegra y Poey, a su recorrido.

Tramo 1: Calzada Managua y Calle 100 (Puente 100)

Tramo 2: Calzada de Bejucal e/ Calle 3ra y Avenida del Rosario.

Tramo 3: Calzada Diez Octubre y Lagueruela (La Víbora)

Tramo 4: San Joaquín y Amenidad (Parque de La Normal)

Ruta # 18

Origen: La Habana del Este, calle 190 y Ave. 5ta, (Alamar Micro X)

Destino: Plaza Calle 11 e/ calle K y calle J (Esquina 11 y K) Vedado

Itinerario: Ave. 5ta- calle 168- Ave. 3ra- calle 160- Ave. 7ma- Ave. Cojimar- Vía Blanca- Calzada Guanabacoa- Feria de la Virgen del Camino- Calzada Luyanó- Calzada Diez de Octubre- Infanta- San Lázaro- Calle L, hasta calle 11 y K. A su regreso utilizan 7ma- calle O- Infanta a su recorrido habitual.

Tramo 1: Ave. 7ma y Rotonda Monumental (Entrada Alamar)

Tramo 2: Calzada Guanabacoa y Carretera Central (Virgen del Camino)

Tramo 3: Calle 11 e/ calle K y calle J (Esquina 11 y K)

Ruta # 19

Origen: La Lisa, calle 266 y 27 (San Agustín)

Destino: La Habana Vieja, calle Egido y Bernaza (Parque Las Piedras)

Itinerario: Calle 266 y 27- calle 250- Ave. 23- Ave, 25- Ave 114- Ave. 31- Ave. 41- calle 28- calle 23- calle M- San Lázaro- Galiano- Reina- Monte- Zulueta- Apodaca- Egido y Bernaza. Al Regreso: Dragones- Prado y Neptuno en vez de San Egido, Apodaca, Monte, Reina, Galiano y San Lázaro; calle L en vez de calle M a su recorrido.

Tramo 1: Calle 114 y Ave, 31 (Hospital Militar)

Tramo 2: Calle 23 y Paseo

Tramo 3: Egido y Bernaza (Parque Las Piedras)

Ruta # 20

Origen: San Miguel del Padrón, calle Amejeiras entre 5ta y 7ma, (Base Taxis 82)

Destino: Playa, calle 170, entre 5ta. y 1ra. (Flores)

Itinerario: Avenida José Martí- Calzada de San Miguel- Calzada Güines- Calzada de Dolores- Carretera El Cuervo- Carretera Varona- Calzada de Managua- calle Fernando- Calzada San Agustín- calle Silvia- calle Calixto Garcia- Calzada Bejucal- calle Perla- 100- Ave. 41- calle 76- Ave. 31- calle 114- Ave. 25- calle 120- 5ta Avenida- calle 170 Reparto Flores. En su retorno utiliza calle Cervantes y Guasimal en vez de Calixto García de ahí a su recorrido.

Tramo 1: Calzada de San Agustín y Calle Silvia (Párraga)

Tramo 2: Calle 100 y Autopista a Pinar del Río

Tramo 3: Calle 170 entre 5ta y 1ra (Flores)

Ruta # 22

Origen: La Habana del Este, Ave. 17 (Avenida Casa Blanca) y Calle 78 (Reparto Bahía)

Destino: Marianao Calle 39A Entre 76 y 78 La Ceguera (Hospital Pando Ferrer)

Itinerario: Ave. 17 (Avenida Casa Blanca)- Ave. 15 (Ave. Vía túnel)- calle K- Ave. Central- Ave. Paseo Panamericano (Villa Panamericana)- Vía de Servicio al Reparto Camilo Cienfuegos- Ave. 46 al Hospital Naval- Carretera del Asilo- Central- Monumental- Zulueta- Monte- Reina- Carlos III- Infanta- calle 25- calle G- calle 29, calle C, Zapata, calle 23, calle 28, Ave 41, calle 76, calle 39-A (Piquera). En su retorno utiliza calle D, calle 27, calle G, calle 23- calle J- Universidad- calle G- Carlos III y utilizan Monserrate en vez de Zulueta.

Tramo 1: Carretera del Asilo y Central (Cristo de La Habana)

Tramo 2: Ida: Calle Reina e/ Calle Amistad y Águila (Palacio Central de Computación).

Retorno: Calle Reina e/ Calle Amistad e Industria

Tramo 3: Ida: Zona de Hospitales calle 29 desde G hasta D (Vedado) Retorno:Calle 27 entre F y G Vedado

Tramo 4: Calle 39A entre 76 y 78 La Ceguera

Ruta # 23

Origen: Boyeros, calle 243 y calle 198 (Centro Comercial Fontanar)

Destino: Marianao Calle 39A entre 76 y 78 La Ceguera (Hospital Pando Ferrer)

Itinerario: Calle 243 y 198 (Fontanar)- 243 (Wajay- Abel Santamaría)- 243 (Wajay- Abel Santamaría)- calle 286 (El Cano- El Chico)- calle 288 (Arroyo Arena)- Ave. 51- Ave 124- calle 35- calle 114- Ave. 31, Ave 41, calle 76, Ave 39A (Frente al Hospital Pando Ferrer, Liga Contra la Ceguera)

Tramo 1: El Chico

Tramo 2: Ave. 51 y Calle 250

Tramo 3: Calle 39A entre 76 y 78 La Ceguera

Ruta # 24

Origen: Playa, calle 3ra. C y calle 236 (Jaimanitas)

Destino: Plaza Calle O e/ 27 y Calle 25 (27 y O)

Itinerario: Calle 236- 3ra C- calle 240- 5ta- calle120- 5ta B (Paradero Playa)- Ave. 112- 3ra- calle 70- calle 29F- calle 76- Ave 31- calle Línea- calle O hasta 27 y O. En su retorno utilizan Infanta, San Lázaro- calle L a calle Línea en vez de calle O y calle 29E después de calle 76 a su recorrido.

Tramo 1: 5ta B y 120 (Paradero Playa)

Tramo 2: Ave. 31 y calle 76 (La Ceguera).

Tramo 3: Calle O e/ 27 y Calle 25 (27 y O).

