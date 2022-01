El PCC en el centro de la solución de los problemas (+ Tuit)

El proceso de balance a nivel distrital y municipal del Partido Comunista de Cuba (PCC) que se desarrolló a lo largo del país durante los meses de noviembre y diciembre, y que se reanudó este 6 de enero, ha sido muy útil para evaluar cómo –a siete meses de la cita partidista de abril de 2021– se han venido implementando sus acuerdos, recogidos en el documento Ideas, conceptos y directrices del Octavo Congreso.

Así lo sostuvo el jefe del Departamento de Organización y Política de Cuadros del Comité Central de la organización, Humberto Camilo Hernández, quien precisó que se han realizado 150 asambleas, lo que representa el 84 por ciento del total previsto (de los 168 municipios y 10 distritos existentes en el país).

Agregó que tres provincias concluyeron el proceso en el mes de diciembre –Pinar del Río, La Habana y Matanzas–, y que finalizaron cada uno de los distritos, es decir, deberán realizarse en el mes de enero 28 asambleas municipales, la mayoría de ellas en los territorios cabeceras y en el municipio especial Isla de la Juventud.

Una de las fortalezas de este proceso, valoró, ha sido que el primer secretario del Comité Central del PCC y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, participara hasta el momento en cuatro de estos encuentros, en los que realizó importantes alertas para el fortalecimiento de la labor de la organización.

También han aportado al análisis el miembro del Buró Político del PCC y secretario de Organización y Política de Cuadros, Roberto Morales Ojeda, y los miembros del Secretariado y los funcionarios de la estructura auxiliar del Comité Central, quienes acompañaron el proceso en los territorios.

Destacó que estos encuentros, con la presencia de más de 562 mil personas –entre militantes, dirigentes de organizaciones de base del PCC, trabajadores, estudiantes y delegados del Poder Popular y de la población–, han propiciado el intercambio de criterios y de sugerencias, lo que favorece la participación y la democracia.

A las asambleas, dijo, hemos llegado después de transitar por una etapa de intenso enfrentamiento a la COVID-19, al recrudecimiento del bloqueo, comercial y financiero con 243 medidas de Estados Unidos contra Cuba, y a una crisis económica mundial, lo cual ha obligado a los funcionarios en los territorios a crecerse ante las dificultades, y a buscar alternativas y soluciones ante cada situación concreta.

En su opinión, el proceso ha permitido, en poco tiempo, que los primeros secretarios del Partido Comunista de Cuba en los municipios, que es donde están los funcionarios más jóvenes, adquieran mayor experiencia en el trabajo directo con las masas, como parte de la labor permanente que debe realizar la organización.

“Las asambleas han estado caracterizadas por el reconocimiento de los problemas en la vida interna del Partido Comunista de Cuba, y en la búsqueda de cómo transformarnos y fortalecernos para lograr una mejor vida externa.

“Se trata de contar con una organización más fuerte, que analice, discuta y tenga en cuenta las opiniones de los militantes, los trabajadores, así como la población en general, y que eso puedan proyectarlo después hacia ellos, e influyan en sus principales preocupaciones”, detalló.

Hernández aseguró que en los análisis se ha insistido en la ejemplaridad de los militantes, que estos sean realmente la vanguardia, los primeros ante cada batalla para impulsar el país dondequiera que estén, y que el PCC siga siendo, dentro de la Revolución, lo más revolucionario, tal como lo definiera Díaz-Canel Bermúdez en el Octavo Congreso.

Con profundidad se ha discutido también la atención a las organizaciones de masas, a la Unión de Jóvenes Comunistas y a los procesos de crecimiento hacia el PCC como algo natural, estimulante.

Qué le corresponde al Partido hacer para impulsar la economía, con especial énfasis en cómo lograr que la empresa estatal socialista –su actor fundamental– sea realmente eficiente, que mueva la economía del país, ha sido otro tema que ha estado en el centro de los debates en cada uno de los territorios.

“Se han evaluado las experiencias negativas que tenemos hoy y las positivas, como por qué a veces entidades o empresas de un mismo organismo alcanzan niveles de eficiencia y resultados diferentes. En buena medida tiene que ver con los funcionarios que están dirigiendo allí, que no siempre estimulan la participación colectiva, la creatividad; no ofrecen posibilidades a los más jóvenes; o no tienen en cuenta con mayor intención los criterios de los trabajadores.

“Eso se ha discutido a fondo, atendiendo a las 43 medidas aprobadas por el Consejo de Ministros para desarrollar la empresa estatal y las 63 para estimular la producción”, reflexionó.

El jefe del Departamento de Organización y Política de Cuadros del Comité Central del PCC refirió que la situación de los precios, de la inflación, ha sido muy debatida, y se han definido acciones, entre ellas, realizar procesos políticos que permitan combatir los abusos, identificando –en primer lugar– quiénes son los que dañan al pueblo.

En cuanto a la labor ideológica, informó que las discusiones se han dirigido a las comunidades, barrio y lugares donde más problemas sociales se han acumulado, para lograr que las organizaciones de masas funcionen aprovechando las fortalezas que nos brinda disponer de los coordinadores políticos, que son funcionarios del Partido, y su labor facilita aglutinar las fuerzas revolucionarias en la demarcación de un consejo popular.

“Se ha confirmado lo que el propio primer secretario del Comité Central del PCC había alertado: que hay cosas que estaban decididas, que existe el presupuesto o los recursos para atender determinadas situaciones o personas vulnerables, y no siempre se ponen donde se debe o no se tienen en cuenta los criterios de la población para saber por dónde empezar, cuál es la verdadera prioridad. Al barrio y la comunidad hay que fortalecerlos en lo material, pero también en lo ideológico, en la atención a los problemas que tiene la gente”, significó.

De la misma forma, los delegados e invitados a las asambleas de balance del PCC a nivel distrital y municipal han valorado su proyección en las redes sociales y en la defensa de la Revolución en el escenario digital, la integración de la ciencia y la innovación a los procesos, así como la enseñanza del marxismo-leninismo y la historia para llegar de forma más novedosa, atractiva y profunda a las nuevas generaciones mediante el empleo de las tecnologías.

Especial énfasis se ha hecho igualmente en la atención a los jóvenes, en cómo se les conduce, en las oportunidades que se les ofrecen, si se les escucha y se les dan responsabilidades, en lo cual ha indagado e insistido Díaz-Canel Bermúdez en las cuatro asambleas municipales que ha presidido.

“En estas reuniones se han elegido, asimismo, las estructuras intermedias de dirección, con la incorporación de compañeros jóvenes, capaces, que pueden y deben desempeñar su papel en el análisis de los temas medulares que preocupan en la vida económica y social de los territorios, e impulsar su solución de forma más dinámica”, señaló.

La amplitud del balance a estos niveles ahora tendrá una proyección mayor, hacia la militancia, pues –como ya se había anunciado–, por acuerdo del Buró Político del Comité Central del PCC, se realizarán a partir de enero encuentros por sectores para dar continuidad e informar sobre los temas debatidos y los acuerdos de cada asamblea, con lo cual se pretende llegar a más de 400 mil militantes.

Otro importante proceso de intercambios tendrá lugar con los directores y las reservas de cuadros de unas mil 671 empresas estatales, con el objetivo de impulsar la eficiencia, estimular la creatividad, dinamizar todo aquello en lo que se pueda incidir desde el Partido Comunista de Cuba.

“Se tiene una evaluación muy positiva del proceso, sin dejar de reconocer lo que queda por hacer. Hoy los acuerdos del Congreso se están implementando y eso da fortalezas a la labor de la organización: unos tardarán más que otros, algunos son de cumplimiento permanente, pero el Partido seguirá estando en el centro de la solución de los problemas que más le preocupan a la población, al país, y se ocupará de lo que le corresponde, para impulsar su solución”, destacó.

Tomado de Granma