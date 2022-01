La Habana acogerá certamen regional de pentatlón moderno

El Campeonato Norceca de Pentatlón Moderno en las categorías sub.15 y sub.19 años está anunciado para celebrarse en La Habana, en noviembre próximo.



Será una buena oportunidad para las jóvenes figuras, más en tiempos en que los calendarios deportivos se han visto restringidos por la pandemia de la Covid-19, la que no se ha podido parar en seco a nivel mundial.



Doris Mallorquín, comisionada nacional de este deporte, declaró a Jit que “esperamos para esa fecha tener todas las condiciones para efectuar con éxito el evento, que contribuirá al desarrollo de la nueva generación y a la vez valorar nuestro relevo”.



El evento será por el formato de tetratlón, no incluye equitación, se compite en las otras pruebas del programa oficial: esgrima (combates según la cantidad de participantes), natación (200 metros libre) y la combinada de tiro y carrera (cuatro veces 20 tiros y 800 metros a campo traviesa).



La comisionada agregó que en 2022, según la situación epidemiológica del país, “nos proponemos ejecutar los torneos nacionales de todas las categorías, o sea la liga pioneril y los Juegos Escolares en la segunda quincena de abril, y los juveniles en la primera de junio”.



Detalló que en la pioneril competirán atletas de 9-10 años; en la escolar menores de 13 y 15 años, y en la juvenil los grupos sub.17 y sub.19.



“Los pioneriles solo compiten en natación y carrera, y realizan pruebas técnicas; los escolares concursan en biatlón y triatlón, más los exámenes técnicos en tiro y esgrima para 13-14 años; los juveniles incursionan en el tetratlón que incluye esgrima, con el bono fencing, la natación y el laser run (carrera y tiro)”, detalló.



Recordó que en el futuro cercano debe desaparecer del programa la equitación, así que los juveniles no tendrán esta modalidad.



“Por el mismo motivo estaremos al tanto del nuevo evento que se apruebe para suplir el concurso con caballos y trazaremos nuestras estrategias para estar a tono con lo que se programe a nivel internacional”, dijo.

Sobre los integrantes del equipo nacional enfatizó que sigue liderándolo Leydi Laura Moya, a quien elogió por su experiencia, disciplina y consagración.



“Una atleta especial que está muy motivada para este nuevo ciclo olímpico”, reveló sobre la campeona olímpica de la juventud en Singapur 2010, y medallista en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz 2014 y Barranquilla 2018, y en los Panamericanos de Lima 2019.



Junto a ella se mantienen los también ganadores de podios internacionales Lester Ders, José Ricardo Figueroa y Eliani Cámara, así como la joven de 21 años, Delmis Guevara.



De la cuarteta que asistió a los I Juegos Panamericanos Júnior de Cali 2021, tres forman parte de la selección de lujo, entre ellos los tuneros Marcos Rojas y Diana Leyva, ganadores de bronce en el relevo mixto.



“También tenemos otro atleta que será matrícula de la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar (Eide) Mártires de Barbados de La Habana hasta que comiencen a funcionar nuevamente la Escuela Superior de Perfeccionamiento Atlético (Espa), concebida para los juveniles”, agregó.



La directiva aseguró que tendrán competencias a nivel nacional, como las copas Cerro Pelado. Serán dos fases y no tres por la necesidad de iniciar el curso escolar más tarde debido a la Covid-19.



Tomado de Jit