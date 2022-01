La lección de mi vecino Ahmed

Tengo que apurarme. Debo escribir. Mi presencia hace más de 30 años en las calles mexicanas de Abraham González y Morelos me estremece y motiva desde mis recuerdos. Allí habían baleado a Julio Antonio Mella el 10 de enero de 1929. En la madrugada siguiente moría. No quería irme de la nación de los aztecas sin llegar a ese sitio. Cumplí.

En el 2022 voy a intentar crear un texto sobre el héroe. Cumpliré. Temo repetirme. Tanto he escrito sobre él. Hacia mi casa. De pronto Ahmed, el vecino de enfrente, me llama. El y su nieto están sentados en sendas sillas en el portal de su hogar, mesita por medio, con libros y recortes de revistas y diarios. Vaya casualidad: el abuelo lo está ayudando en un trabajo escolar relacionado con el Atleta de la Libertad.

Me pide que lo apoye. Por lo pronto, que siga al bate. Posee punch, óigalo. Me molesta bastante que en algunas efemérides pongan algo así: “Es asesinado en México el líder estudiantil y fundador de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) Julio Antonio Mella (…)”, obviando lo que fue su principal fundación, la del primer Partido Comunista de Cuba.

Eso es lo esencial: era un comunista, a partir de ahí agreguemos tanto como hizo y forjó: “Al frente del Congreso Nacional de Estudiantes, la Universidad Popular José Martí para los trabajadores, las revistas Alma Mater y Juventud, la Liga Antiimperialista, no por gusto decía: ” (…) no hay un hombre puro que no sea enemigo del imperialismo”.

Sigue, “está su visión de la universidad moderna: “(…) debe influir de manera directa en la vida social (…), tender (…) a un fin justo y alto de ennoblecedora belleza: hacer avanzar las ciencias”. No podemos olvidar su visita al buque soviético Vatslaw Vorovsky cuando navegaba por aguas habaneras. Allí llegó gracias a un bote de motor para disfrutar de Una tarde bajo la bandera roja, como manifestaría… Sonríe: “Me encanta el grupo Manicato para enfrentar duro a los organizadores de las salvajes fiestas de bienvenida a los recién ingresados y a los atletas traidores a la universidad que preferían representar a los clubes aristocráticos (…)”.

Quiere ahondar en las contiendas del músculo: “Practicante del atletismo, remero sobre todo, especialidad donde alcanzó incluso medallas, le preocupaba que existieran deportistas a los que solo les interesara la competencias y no los problemas de la patria y de la humanidad”. Me dice: Enriquece eso… Obedezco y le cito varias de las opiniones de Julio Antonio sobre el ámbito; por suerte traje un escrito que las trae:

“(…) Las grandes peleas de boxeo y los encuentros de fútbol o béisbol pueden competir, en cuanto a potencia mercantil con cualquier negocio en una hacienda bananera o hasta en un campo petróleo… Este tipo de atletismo -el profesional comercialista- recuerda por su brutalidad y frivolidad el atletismo de las épocas decadentes de Roma: los combates de gladiadores. Las matanzas de cristianos, las depravaciones de las familias patricias y cesáreas”.

Le añado: “Cuando aquello los monopolios vestían pantalones cortos: ahora, son muy largos y manchados sin que salga ileso el olimpismo (…)”.

El muchacho quiere salir esclarecido de aquella huelga de hambre en protesta por la infamia de meter al patriota tras las rejas con la acusación de terrorista. “¿Sé que hubo líos en sus propias filas. ¿Qué me dicen de eso?”.

Rápido aclara Ahmed: “Ocurrió, es cierto, y no debe edulcorarse ni debemos esconder la verdad. Hasta lo sancionaron en relación con su postura; que si por esto, que por si lo otro. Y al sancionado la vida le dio la razón. Me acuerdo que mi amigo y condiscípulo Castañeda, el primero que me habló de ese asunto, entrevistó a varios dirigentes de aquel Partido, y estos le dijeron que Mella tenía más luces, veía más. El latigazo del dogmatismo, mijo, que también hirió a Julio y a Tina en las altas esferas. Pero, ambos nunca dejaron de militar en las filas del pueblo, se integraron al Partido mexicano, apoyaron a Sandino, se batieron por Saco y Vanzetti (…)”.

Me insta a hablar de las enseñanzas sobre el periodismo brindadas por Julio Antonio. Prefiero citar algunas partes de su cursillo a los corresponsales de la publicación mexicana El Machete: “Nosotros no somos burgueses hipócritas para ocultar nuestros fracasos e ineptitud es (…)”.

También aconsejó: “La brevedad es una virtud fundamental, porque el periódico de los proletarios lo forman unas cuantas hojas que deben recoger las palpitaciones de la vida mundial que tengan interés para la clase trabajadora. Si usted no es breve roba espacio, impiden que se puedan poner otras noticias tan interesantes o más que la suya. No ser conciso, es decir, escribir más de lo necesario, constituye una grave falta en un periodista”.

Con picardía el joven interviene de nuevo: Y del amor, ¿qué…? El abuelo sonríe antes de responder: “Hermoso en el físico y más hermoso en el alma, carismático, imagínate… Las muchachas le llamaban el Tigre… Pero ni Don Juan ni un sacerdote era. Ahora, amor, el que vivió con Tina Modotti, la comunista italiana, mejor, internacional”.

Entonces le entrego una revista Alma Mater dedicada a Mella y, claro, con un espacio necesario para su Tinissima con el protagonismo literario de Mercedes Santos Moray. Podrá alimentarse con líneas como estas:

“(…) Te quiero serio, tempestuosamente. Como algo definitivo. Tú dices que me quieres igual a mí. Si solucionamos esto, tengo la convicción de que nuestra vida va a ser algo fecundo y grande… Por mi Tina, he tomado con mis propias manos mi vida y la he arrojado a tu balcón, cómplice de nuestros amores. Algunas veces he creído que soy un niño y me tienes lástima. Si no, explícame qué amor es este que me lleva a la desesperación. Dime cuál es la esperanza (…)”. De una carta de él a ella.

Santos Moray señala: A raíz de la muerte de Mella, Tina escribió: “El amor en las revoluciones no es una cosa aislada de las actividades, sino que está relacionada con los ideales políticos”. Y así lo fue para ella, tempestuosamente, como decía el propio Julio Antonio: “(…) como algo definitivo”.

Acompañaba a su amado durante la agresión. Después fue calumniada, perseguida, encarcelada, deportada. Quisieron convertir el crimen en un suceso pasional. Ella no cejó en sus acusaciones: “Lo mandó a matar Gerardo Machado (…)”.

Adiciono: Ella escuchó las últimas palabras del líder: “Muero por la Revolución”. Ella no las traicionó. Tina, magnífica fotógrafa -ah, esa fotos del pueblo, las del amor que nos traen a Mella- actriz que podía haber hecho una carrera cinematográfica internacional, modelo de extraordinarios artistas, fue ante todo una revolucionaria.

Este es el internacionalismo que prefirió, con destaque por su aporte, bajo el nombre de María, a la lucha de la República Española contra el fascismo. Falleció en la capital de México el 5 de enero de 1942 cuando le falló el corazón. En su cartera llevaba una foto de su Julio como gustaba decirle.

Pablo Neruda le dedicó un poema del que cito algunos versos: “Tina, Modotti, hermana, no duermas, no, no duermas/ tal vez tu corazón oye crecer la rosa de ayer, / la última rosa de ayer/ la nueva rosa / Descansa, dulcemente, hermana/ La nueva rosa es tuya, la nueva tierra es tuya /te has puesto un nuevo traje de semilla profunda…”.