Más ciencia sobre la net

El voleibol cubano busca el desarrollo de sus jóvenes con una buena cantera que, actualmente, juega en varias ligas foráneas, a lo que se suma ahora la apreciable oportunidad de llevar también a esa práctica a entrenadores de la selección nacional, para su superación y actualización de sus conocimientos.



Nicolás Vives, el jefe del colectivo de entrenadores del equipo Cuba, trabaja como mentor principal, desde hace varias semanas, con el club Hatta, en Emiratos Árabes Unidos.



¿Cuáles son las características de esa liga?



“Cuenta con ocho elencos de nivel medio. No la comparemos con las de Rusia, Italia o Turquía, pero se juega mucho, dos veces por semana y marchamos en cuarto lugar.



“Cada escuadra puede tener a tres extranjeros en su nómina, pero solo dos salen al terreno, aunque los organizadores pretenden, para la próxima temporada, que los tres puedan estar en la cancha”.



¿Qué le ha aportado esta práctica de dirección?



“Siempre se aprende, mucho más cuando juegas tanto. Como enfrentamos a rivales cada tres días, te da la posibilidad de analizar los partidos, enfocarte en la táctica y la estrategia que vas a realizar y le pones interés al estudio de los elementos más importantes para sacarles el máximo a tus muchachos.



“El mundo está jugando más y nosotros debemos hacerlo también. El tiempo de entrenar y entrenar quedó atrás, hoy no se puede dirigir solo con papel y lápiz, hace falta actualizarnos con la ciencia y la técnica, con herramientas como el data volley, para el control del rendimiento atlético. Dentro de poco, Cuba tendrá un especialista para insertarnos en el primer nivel mundial”.



¿Estando en Emiratos Árabes Unidos, sabe cómo marchan los cubanos en ligas foráneas?



“Llevo un control estadístico semanal de cada uno de ellos, los analizo y doy mi opinión. Aspiro a que cuando coincidamos en Cuba, en mayo, poder discutir sus rendimientos, pues este año tenemos objetivos muy difíciles como el Challenger Mundial y el Campeonato Mundial.



“Sería bueno establecer una base de preparación en el país, si para esa fecha los terrenos de la Escuela Nacional de Voleibol están reparados”.



¿Otros entrenadores podrán tener una experiencia similar a la suya?



“Transmitiré los conocimientos adquiridos a los demás entrenadores nacionales y también a los de provincia, pero creo importante que otros tengan la oportunidad de probarse en una experiencia como esta. A mí me ha ayudado mucho”.



Tomado de Granma