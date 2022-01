Luis Orta: “Voy a exigirme como si no fuera campeón olímpico”

Dicen que los pronósticos se hacen para romperse y el capitalino Luis Alberto Orta Sánchez no creyó en los vaticinios que no lo daban entre los favoritos para acceder a lo más alto del podio de premiaciones de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y se hizo con un oro espectacular.



Sobre su accionar en esa lid competitiva, donde rompió una racha de 25 años sin que la lucha de La Habana alcanzara una corona, expresó: “Hasta ahora, este ha sido el mejor evento en que he competido. Me preparé para ello, y con los entrenadores y el colectivo médico trabajamos para alcanzar este resultado. No puedo expresar con palabras lo contento que me siento con esa medalla”.



Tuviste grandes rivales en los Juegos y supiste vencerlos a todos. Cuéntanos un poco al respecto.



“Los rivales fueron muy fuertes, yo llegaba sin estar ranqueado, no había competido en el año. Lo único que había hecho era que había clasificado en Ottawa para los Juegos Olímpicos.



“Sabía que me podían tocar los rivales más fuertes, pero eso no me preocupaba porque yo estaba bien preparado para luchar con cualquiera. Al final, como le dije a mi entrenador ese día, para ser campeón olímpico había que ganarle a los mejores. No había de otra”.



¿Próxima competencia de Orta?



“Ahora nos toca prepararnos para el panamericano del deporte, y después el Campeonato del Mundo, que va a ser en Bulgaria. Seguir preparándonos para los Juegos Centroamericanos y Panamericanos que serán en 2023; y espero llegar a tope a París 2024”.



¿Podemos pensar que revalides el título en París?



“Por mi parte no va a quedar. Yo voy a entrenar al máximo, y exigirme al máximo, como si no fuera campeón olímpico, para poder revalidar el título en París”.

¿Qué ha sido lo más difícil de este entrenamiento en la pandemia?



“La voluntad que tienes que tener para entrenar sin condiciones, porque no todos tenemos condiciones para poder entrenar, ni en la casa, ni en la calle, ni en ningún gimnasio. Hay que tener mucha disciplina para poder alcanzar eso”.



¿Qué presión sientes en Cuba con los demás rivales?



“Para mí todos los rivales son fuertes, no me confío de ninguno. A diario entreno para superarme a mí mismo y alcanzar los objetivos que me trazan los entrenadores”.



Entonces, ¿pudiéramos decir que tu principal rival es el entrenamiento?



“Sí, el principal contrario es el entrenamiento. Hay que ser disciplinado, al final ese es el que te pasa factura. Tú no pierdes con nadie si tú te preparas bien, o él se prepara mejor que tú.



“Al final, el colchón dice la última palabra. Pero si llegas bien preparado, es muy difícil que pierdas”.



Tomado de Tribuna de La Habana