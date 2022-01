Oficializarán este martes nómina de Industriales

La nómina de Industriales para la 61 Serie Nacional de Béisbol será presentado este martes en horas de la tarde y con ello concluye la oficialización de los 16 equipos que competirán en la temporada, prevista para iniciar el próximo 23 de enero, en la provincia de Granma.



Los Azules, que serán conducidos por segundo año consecutivo por el experimentado Guillermo Carmona, finalizaron en octavo lugar en la campaña precedente, tras caer en el play off de cuartos de final ante los Alazanes de Granma, en serie que se extendió a cinco juegos.



Con el propósito de mejorar esa posición, los discípulos de Carmona entrenan desde noviembre de 2021 y han disputado 12 juegos de pretemporada, con saldo favorable de siete victorias, un empate y cuatro derrotas, que lo sitúan en el séptimo lugar entre todos los equipos que han celebrado choques de preparación.



Desde el pasado 30 de noviembre y hasta el 6 de enero, los Azules han enfrentado a los equipos de la zona occidental, con excepción de Isla de la Juventud, destacando los cinco juegos disputados ante Mayabeque, y los cuatro que han sostenido frente al vigente subcampeón nacional, Matanzas.



En los otros tres desafíos chocaron en par de ocasiones con Pinar del Río y en una oportunidad con el cuadro de Artemisa.



Las siete victorias las han conseguido ante Mayabeque, Matanzas y Pinar, dos en todos los casos, y un triunfo sobre Artemisa.



Por su parte, los Huracanes son los que mejor balance han alcanzado ante los Leones al sumar dos victorias y un empate, en tanto los Cocodrilos yumurinos archivan los otros dos éxitos ante la tropa Azul.



Marcadores de los juegos, según estadísticas de la iniciativa virtual Team Vívela Deportes.



IND 0-1 MTZ



MAY 0-4 IND



MTZ 4-5 IND



IND 11-5 MAY



PRI 1-8 IND



IND 2-6 MTZ



MTZ 6-7 IND



IND 13-7 PRI



ART1-19 IND



MAY 7-4 IND



MAY 3-3 IND



MAY 2-0 IND